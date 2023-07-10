https://ria.ru/20230710/gvineya-1883186060.html

Гвинея изучает возможность строительства АЭС при участии России

Гвинея изучает возможность строительства АЭС при участии России - РИА Новости, 10.07.2023

Гвинея изучает возможность строительства АЭС при участии России

Гвинея изъявила желание сотрудничать с российской компанией "Росатом" в области атомной энергетики, изучает возможности строительства на своей территории... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:20

2023-07-10T09:20

2023-07-10T10:06

гвинея

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гвинея изъявила желание сотрудничать с российской компанией "Росатом" в области атомной энергетики, изучает возможности строительства на своей территории атомных электростанций, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. "Мы изъявили желание сотрудничать с "Росатомом", рассматриваем сферы, в которых оно возможно. Развитие требует энергии, а для этого мы должны провести электрификацию", - сказал глава дипмиссии. Он отметил, что строительство АЭС, по словам представителей "Росатома", требует больших вложений, но в посольстве понимают, что потенциал в этой сфере есть. "Пока что мы на этапе сбора информации о подобных проектах. Электричество, потребляемое населением Гвинеи, более чем на 90% субсидируется из бюджета, вот почему более дешевая энергия нужна нашей стране", - заключил Аба. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>

https://ria.ru/20230710/gvineya-1883170833.html

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гвинея, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия