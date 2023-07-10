https://ria.ru/20230710/gvineya-1883180423.html

Гвинея выразила желание привлечь "Русгидро" к строительству плотин и ГЭС

Гвинея выразила желание привлечь "Русгидро" к строительству плотин и ГЭС - РИА Новости, 10.07.2023

Гвинея выразила желание привлечь "Русгидро" к строительству плотин и ГЭС

Гвинея хотела бы привлечь российскую компанию "Русгидро" к строительству у себя плотин и гидроэлектростанций, а также к электрификации страны в целом, заявил в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:45

2023-07-10T08:45

2023-07-10T10:06

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гвинея хотела бы привлечь российскую компанию "Русгидро" к строительству у себя плотин и гидроэлектростанций, а также к электрификации страны в целом, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. "Мы хотели бы заинтересовать российские компании в инвестициях в разные отрасли в Гвинее, в том числе в энергетическую. Недавно замминистра энергетики Гвинеи встречался с представителями "Русгидро" и обсуждал то, как компания может помочь Гвинее в электрификации страны. Известны слова Владимира Ленина о том, что коммунизм – это электрификация плюс советская власть", - сказал посол. Он добавил, что предыдущий посол Гвинеи также поддерживал контакт с "Русгидро", тогда стороны планировали видеоконференцию на тему того, как компания могла бы помочь стране в строительстве плотин и малых гидроэлектростанций. О конкретных договоренностях, отметил он, пока говорить рано, но у гвинейской стороны есть проекты в городах Дабола и Масента, к участию в которых они хотели бы привлечь "Русгидро". "Мы продолжим развивать это сотрудничество до тех пор, пока не заинтересуем российскую сторону инвестировать в электрификацию и сельское хозяйство в Гвинее", - заключил Аба. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>

https://ria.ru/20230527/rybolovstvo-1874498524.html

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экономика, гвинея, русгидро, россия, в мире