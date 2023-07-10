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Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся" - РИА Новости, 10.07.2023
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Шоубиз
 
18:41 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/guzeeva-1883331269.html
Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся"
Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся" - РИА Новости, 10.07.2023
Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся"
Актриса и ведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся", о чем стало известно из анонса, опубликованного на сайте Первого канала. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:41
2023-07-10T18:41
шоубиз
лариса гузеева
роза сябитова
константин эрнст
первый канал (телеканал)
знаменитости
россия
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Актриса и ведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся", о чем стало известно из анонса, опубликованного на сайте Первого канала. На видео мужчины и женщины жалуются, что им не удается найти вторую половинку. Они спрашивают, кто им поможет в выборе спутника жизни. В конце ролика возле знаменитой цветочной арки в окружении голубей появляется Гузеева. "Лариса – фея Гименея", – произносит голос за кадром. Сама актриса пока не прокомментировала свое возвращение в свадебное ток-шоу. Передача "Давай поженимся" выходила на Первом канале с 2008 по 2022 годы. После начала спецоперации съемки были приостановлены, а сама программа перестала выходить в эфир. В июне генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил на ПМЭФ-2023, что передача вернется в эфир. Он уточнил, что работа над проектом начнется в середине месяца, а новые выпуски появятся уже летом.
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лариса гузеева, роза сябитова, константин эрнст, первый канал (телеканал), знаменитости, россия
Шоубиз, Лариса Гузеева, Роза Сябитова, Константин Эрнст, Первый канал (телеканал), Знаменитости, Россия
Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся"

На Первом канале подтвердили, что Гузеева появится в новых выпусках "Давай поженимся"

© Скажи Гордеевой / YoutubeЛариса Гузеева в передаче "Скажи Гордеевой"
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
© Скажи Гордеевой / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Актриса и ведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся", о чем стало известно из анонса, опубликованного на сайте Первого канала.
На видео мужчины и женщины жалуются, что им не удается найти вторую половинку. Они спрашивают, кто им поможет в выборе спутника жизни. В конце ролика возле знаменитой цветочной арки в окружении голубей появляется Гузеева.
«
"Лариса – фея Гименея", – произносит голос за кадром.
Сама актриса пока не прокомментировала свое возвращение в свадебное ток-шоу.
Передача "Давай поженимся" выходила на Первом канале с 2008 по 2022 годы. После начала спецоперации съемки были приостановлены, а сама программа перестала выходить в эфир.
В июне генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил на ПМЭФ-2023, что передача вернется в эфир. Он уточнил, что работа над проектом начнется в середине месяца, а новые выпуски появятся уже летом.
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ШоубизЛариса ГузееваРоза СябитоваКонстантин ЭрнстПервый канал (телеканал)ЗнаменитостиРоссия
 
 
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