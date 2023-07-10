https://ria.ru/20230710/guzeeva-1883331269.html

Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся"

Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся" - РИА Новости, 10.07.2023

Лариса Гузеева станет ведущей в новых выпусках шоу "Давай поженимся"

Актриса и ведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся", о чем стало известно из анонса, опубликованного на сайте Первого канала. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:41

2023-07-10T18:41

2023-07-10T18:41

шоубиз

лариса гузеева

роза сябитова

константин эрнст

первый канал (телеканал)

знаменитости

россия

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Актриса и ведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся", о чем стало известно из анонса, опубликованного на сайте Первого канала. На видео мужчины и женщины жалуются, что им не удается найти вторую половинку. Они спрашивают, кто им поможет в выборе спутника жизни. В конце ролика возле знаменитой цветочной арки в окружении голубей появляется Гузеева. "Лариса – фея Гименея", – произносит голос за кадром. Сама актриса пока не прокомментировала свое возвращение в свадебное ток-шоу. Передача "Давай поженимся" выходила на Первом канале с 2008 по 2022 годы. После начала спецоперации съемки были приостановлены, а сама программа перестала выходить в эфир. В июне генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил на ПМЭФ-2023, что передача вернется в эфир. Он уточнил, что работа над проектом начнется в середине месяца, а новые выпуски появятся уже летом.

https://ria.ru/20230617/kharlamov-1878765582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса гузеева, роза сябитова, константин эрнст, первый канал (телеканал), знаменитости, россия