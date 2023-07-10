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Киев усилит позиции ВСУ на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.07.2023
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11:56 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/granitsa-1883219130.html
Киев усилит позиции ВСУ на границе с Белоруссией
Киев усилит позиции ВСУ на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.07.2023
Киев усилит позиции ВСУ на границе с Белоруссией
Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:56
2023-07-10T11:56
в мире
белоруссия
сергей наев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой, заявил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев Telegram-канале. "Завершена проверка наших оборонных возможностей северной операционной зоны в пределах житомирского, ровенского и волынских направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - написал Наев. Наев добавил, что также начата тренировка ВСУ в различных ситуациях, "будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы". Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
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в мире, белоруссия, сергей наев, вооруженные силы украины, украина
В мире, Белоруссия, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины, Украина
Киев усилит позиции ВСУ на границе с Белоруссией

Украинский генерал Наев заявил об усилении границы с Белоруссией инженерными заграждениями

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой, заявил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев Telegram-канале.
«
"Завершена проверка наших оборонных возможностей северной операционной зоны в пределах житомирского, ровенского и волынских направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - написал Наев.
Наев добавил, что также начата тренировка ВСУ в различных ситуациях, "будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы".
Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
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В миреБелоруссияСергей НаевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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