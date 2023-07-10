https://ria.ru/20230710/gory-1883378096.html

В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона

В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона - РИА Новости, 10.07.2023

В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона

Спасатели вышли на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:35

2023-07-10T19:35

2023-07-10T19:35

туризм

происшествия

алагирский район

россия

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НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Спасатели вышли на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 17.45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии сообщил руководитель тургруппы. По его словам, группа из шести человек двигалась по маршруту Мизур - перевал Архонский - В. Фиагдон - Кармадон - Казбек - Чми", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на помощь туристам выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. "Так как из-за плохой связи нет понимания, на какой из сторон хребта произошло происшествие, поиск будет осуществляться двумя группами. Транскавказское подразделение начнет восхождение со стороны селения Нар, долины реки Льядон. Другая группа спасателей пойдет со стороны селения Верхний Мизур", - пояснил заместитель начальника отряда Руслан Плиев. Отмечается, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС России.

https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html

алагирский район

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происшествия, алагирский район, россия