https://ria.ru/20230710/gory-1883378096.html
В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона
В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона - РИА Новости, 10.07.2023
В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона
Спасатели вышли на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:35
2023-07-10T19:35
2023-07-10T19:35
туризм
происшествия
алагирский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_fbab7d97dc445cfec2a82dc08d8ca61f.jpg
НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Спасатели вышли на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 17.45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии сообщил руководитель тургруппы. По его словам, группа из шести человек двигалась по маршруту Мизур - перевал Архонский - В. Фиагдон - Кармадон - Казбек - Чми", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на помощь туристам выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. "Так как из-за плохой связи нет понимания, на какой из сторон хребта произошло происшествие, поиск будет осуществляться двумя группами. Транскавказское подразделение начнет восхождение со стороны селения Нар, долины реки Льядон. Другая группа спасателей пойдет со стороны селения Верхний Мизур", - пояснил заместитель начальника отряда Руслан Плиев. Отмечается, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС России.
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
алагирский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_a516efa1a75d9cdda56c6645434c5362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алагирский район, россия
Туризм, Происшествия, Алагирский район, Россия
В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона
В горах Северной Осетии спасатели ищут трех туристов, сорвавшихся со склона
НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости.
Спасатели вышли на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС
РФ по региону.
"В 17.45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии сообщил руководитель тургруппы. По его словам, группа из шести человек двигалась по маршруту Мизур - перевал Архонский - В. Фиагдон - Кармадон - Казбек - Чми", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на помощь туристам выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Так как из-за плохой связи нет понимания, на какой из сторон хребта произошло происшествие, поиск будет осуществляться двумя группами. Транскавказское подразделение начнет восхождение со стороны селения Нар, долины реки Льядон. Другая группа спасателей пойдет со стороны селения Верхний Мизур", - пояснил заместитель начальника отряда Руслан Плиев.
Отмечается, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС России.
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды