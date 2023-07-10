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На юге Москвы ликвидировали открытое горение металлического ангара
На юге Москвы ликвидировали открытое горение металлического ангара - РИА Новости, 10.07.2023
На юге Москвы ликвидировали открытое горение металлического ангара
Спасатели ликвидировали открытое горение металлического ангара на юге Москвы, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:25
2023-07-10T20:25
2023-07-10T20:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение металлического ангара на юге Москвы, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось, что металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города работают на месте возгорания. Предварительная площадь пожара составила 120 "квадратов". При тушении пожара в ангаре на юге Москвы произошел взрыв баллона, никто не пострадал. "В 19.32 ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы ликвидировали открытое горение металлического ангара
МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение металлического ангара на юге Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение металлического ангара на юге Москвы, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города работают на месте возгорания. Предварительная площадь пожара составила 120 "квадратов". При тушении пожара в ангаре на юге Москвы произошел взрыв баллона, никто не пострадал.
"В 19.32 ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.