https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html

"Россия вырвалась вперед". Ведущие армии мира затеяли новую гонку

"Россия вырвалась вперед". Ведущие армии мира затеяли новую гонку - РИА Новости, 10.07.2023

"Россия вырвалась вперед". Ведущие армии мира затеяли новую гонку

Все больше государств делают ставку на гиперзвук. В соревнование за лидерство в этой сфере, помимо Москвы, Вашингтона и Пекина, включились еще несколько... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:02

безопасность

москва

вашингтон (штат)

франция

юрий кнутов

евросоюз

ноак

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Все больше государств делают ставку на гиперзвук. В соревнование за лидерство в этой сфере, помимо Москвы, Вашингтона и Пекина, включились еще несколько игроков. Впрочем, серийные изделия, прошедшие весь цикл испытаний, есть только у одной страны.Первая европейскаяВ конце июня свою новинку испытала Франция. Прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX запустили на полигоне Бискаррос в департаменте Ланды. Сообщается, что V-MAX набрал заданную высоту и прошел весь маршрут в штатном режиме. Белый след пролета боевого блока наблюдали в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков (север Испании).Французы первыми в Европе создали такое оружие. И, надо сказать, управились быстро. Министерство обороны заказало разработку в январе 2019 года. За основу конструкторы взяли чертежи сверхзвуковой крылатой ракеты ASN4G, которая, как ожидается, поступит на вооружение не раньше 2030-го.Информации о V-MAX в открытых источниках немного. Утверждают, что гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до шести тысяч километров в час. По словам инженеров, планер может активно маневрировать на траектории, что затрудняет перехват существующими и перспективными системами ПВО и ПРО. Подчеркивается, что комплекс стратегический. Значит, часть боевых блоков — ядерная.Вероятно, это ответ на российские комплексы "Авангард". Однако французское изделие явно слабее. Так, боевой блок "Авангарда" на одном из участков показал скорость около 27 чисел Маха. Тем не менее даже шести тысяч километров в час достаточно, чтобы считать V-MAX гиперзвуковой ударной системой.Кроме того, в ЕС занимаются защитой от гиперзвука. Разработчик — MBDA — обещает управиться за три года. По данным СМИ, уже есть контракты с Францией, Италией, Германией и Нидерландами. Исполнительный директор компании Эрик Беранже заявил, что систему ПРО развернут по всей Европе."Какие результаты получат — большой вопрос, — говорит военный эксперт Юрий Кнутов. — Создать высокоскоростной, высокоманевренный перехватчик, а также радиолокатор — крайне сложная и трудоемкая задача. Сомневаюсь, что трех лет хватит. Думаю, что-то сделают, но крайне неэффективное. В лучшем случае смогут уничтожить треть целей".Региональный аргументНа днях в гонку высокоскоростных вооружений вступил Иран. Главнокомандующий ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани сообщил, что скоро в состав флота войдет эсминец Damavand 2, оснащенный гиперзвуком. Каким именно — не уточнил. Известно об одной разработке — ракете Fattah.Вроде бы ее дальность — 1400 километров, максимальная скорость — 15 тысяч километров в час. Судя по опубликованным материалам, двигатель у боеголовки небольшой, с управляемым вектором тяги для активного маневрирования. Благодаря этой особенности и аэродинамическим рулям Fattah очень точная.Это не может не беспокоить Израиль. Их "Железный купол" рассчитан на перехват гораздо менее скоростных целей. В то же время о каких-либо собственных разработках подобного типа Тель-Авив не информировал. Иран — первая гиперзвуковая держава на Ближнем Востоке.Лидеры и аутсайдерыВ Восточной Азии лидирует Китай. Еще в 2019-м НОАК показала образец на военном параде.Ракета DF-17 с боевым блоком DF-ZF разгоняется до десяти чисел Маха, дальность — до 2500 километров. Можно навесить как обычное, так и ядерное оружие. Сколько таких ракет у КНР — военная тайна. В ежегодном бюллетене The Military Balance говорится о 24 установках.В конце февраля китайцы испытали гиперзвук большой дальности DF-27. По данным Пентагона, ракета преодолела 2,1 тысячи километров за 12 минут. Американская разведка оценивает максимальную дальность в пять-восемь тысяч километров. То есть в зоне поражения любая цель в Восточной, Юго-Восточной Азии и значительной части Тихого океана.Гиперзвуковые амбиции есть и у Северной Кореи. Пятого и 11 января там провели два запуска, которые, как обычно, привлекли большое внимание соседей. Зафиксированная дальность — около тысячи километров. Это "Хвасон-8" с планирующим боевым блоком. Характеристики засекречены. В Пхеньяне утверждают, что ракета точно поразила объект на расстоянии 700 километров.В США несколько гиперзвуковых программ. Но ни один образец еще не прошел весь цикл испытаний. Вице-адмирал ВМФ Джонни Вулф призвал "срочно наверстать отставание". Прежде всего от Пекина и Москвы.Россия уже вооружена стратегическим комплексом "Авангард", аэробаллистическими ракетами "Кинжал". С этого года на флот поступают противокорабельные "Цирконы". Все — в серийном производстве. В гиперзвуковой гонке с "первой армией мира" Москва пока ведет с сухим счетом.

https://ria.ru/20230626/rakety-1880379017.html

https://ria.ru/20230706/svpd-1882670120.html

https://ria.ru/20230510/kitay-1870681128.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, москва, вашингтон (штат), франция, юрий кнутов, евросоюз, ноак, министерство обороны сша