https://ria.ru/20230710/gaz-1883230748.html

Глава TotalEnergies предрек Европе тяжелую зиму

Глава TotalEnergies предрек Европе тяжелую зиму - РИА Новости, 10.07.2023

Глава TotalEnergies предрек Европе тяжелую зиму

Предстоящей зимой Европа может остаться без газа, заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне телеканалу CNews. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:51

2023-07-10T12:51

2023-07-10T12:51

экономика

европа

патрик пуянне

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предстоящей зимой Европа может остаться без газа, заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне телеканалу CNews."Что касается газа, хранилища заполнят в октябре, но если зима в Европе будет холодной, его не хватит для удовлетворения потребности европейских потребителей в течение всего сезона", - сказал он.Пуянне подчеркнул, что это необязательно означает отсутствие у Европы газа как такового, скорее, что стоимость его импорта будет чрезвычайно высока."Дружеских цен на рынке, где все зависит от спроса и предложения, не бывает", — заключил топ-менеджер.Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

https://ria.ru/20230709/gaz-1883102033.html

европа

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экономика, европа, патрик пуянне