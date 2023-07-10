https://ria.ru/20230710/gaz-1883230748.html
Глава TotalEnergies предрек Европе тяжелую зиму
Глава TotalEnergies предрек Европе тяжелую зиму - РИА Новости, 10.07.2023
Глава TotalEnergies предрек Европе тяжелую зиму
Предстоящей зимой Европа может остаться без газа, заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне телеканалу CNews. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:51
2023-07-10T12:51
2023-07-10T12:51
экономика
европа
патрик пуянне
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предстоящей зимой Европа может остаться без газа, заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне телеканалу CNews."Что касается газа, хранилища заполнят в октябре, но если зима в Европе будет холодной, его не хватит для удовлетворения потребности европейских потребителей в течение всего сезона", - сказал он.Пуянне подчеркнул, что это необязательно означает отсутствие у Европы газа как такового, скорее, что стоимость его импорта будет чрезвычайно высока."Дружеских цен на рынке, где все зависит от спроса и предложения, не бывает", — заключил топ-менеджер.Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
https://ria.ru/20230709/gaz-1883102033.html
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экономика, европа, патрик пуянне
Экономика, Европа, Патрик Пуянне
Глава TotalEnergies предрек Европе тяжелую зиму
Глава TotalEnergies Пуянне: зимой Европа столкнется с дефицитом газа
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Предстоящей зимой Европа может остаться без газа, заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне телеканалу CNews
.
"Что касается газа, хранилища заполнят в октябре, но если зима в Европе будет холодной, его не хватит для удовлетворения потребности европейских потребителей в течение всего сезона", - сказал он.
Пуянне подчеркнул, что это необязательно означает отсутствие у Европы газа как такового, скорее, что стоимость его импорта будет чрезвычайно высока.
"Дружеских цен на рынке, где все зависит от спроса и предложения, не бывает", — заключил топ-менеджер.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
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