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Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/front-1883205024.html
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 10.07.2023
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой
Ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой, заявил в эфире "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:49
2023-07-10T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой, заявил в эфире "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник. "Ситуация на всей протяжении всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой", - сказал он. По его словам, на авдеевском направлении продолжается уничтожение как живой силы, так и техники противника. На угледарском направлении ситуация также без существенных изменений. "Продолжаются попытки отбить наши позиции, у противника не получается, наоборот, есть небольшие, но улучшения позиций наших ребят", - уточнил он. На марьинском направлений также пока не было значимых изменений, добавил Пушилин.
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой

Пушилин: ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой

© РИА Новости / Михаил КевхиевТюльпаны на фоне разрушенных зданий
Тюльпаны на фоне разрушенных зданий - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Тюльпаны на фоне разрушенных зданий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой, заявил в эфире "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник.
"Ситуация на всей протяжении всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой", - сказал он. По его словам, на авдеевском направлении продолжается уничтожение как живой силы, так и техники противника. На угледарском направлении ситуация также без существенных изменений. "Продолжаются попытки отбить наши позиции, у противника не получается, наоборот, есть небольшие, но улучшения позиций наших ребят", - уточнил он.
На марьинском направлений также пока не было значимых изменений, добавил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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