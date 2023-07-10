https://ria.ru/20230710/front-1883205024.html

Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой

Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 10.07.2023

Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой

Ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой, заявил в эфире "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:49

2023-07-10T10:49

2023-07-10T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867671597_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_4107d9c32a8dbf5b157e556fcdbd1cf0.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой, заявил в эфире "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник. "Ситуация на всей протяжении всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой", - сказал он. По его словам, на авдеевском направлении продолжается уничтожение как живой силы, так и техники противника. На угледарском направлении ситуация также без существенных изменений. "Продолжаются попытки отбить наши позиции, у противника не получается, наоборот, есть небольшие, но улучшения позиций наших ребят", - уточнил он. На марьинском направлений также пока не было значимых изменений, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр