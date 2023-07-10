https://ria.ru/20230710/front-1883205024.html
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 10.07.2023
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой
Ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой, заявил в эфире "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:49
2023-07-10T10:49
2023-07-10T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой, заявил в эфире "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник. "Ситуация на всей протяжении всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой", - сказал он. По его словам, на авдеевском направлении продолжается уничтожение как живой силы, так и техники противника. На угледарском направлении ситуация также без существенных изменений. "Продолжаются попытки отбить наши позиции, у противника не получается, наоборот, есть небольшие, но улучшения позиций наших ребят", - уточнил он. На марьинском направлений также пока не было значимых изменений, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но контролируемой
Пушилин: ситуация на всей линии фронта остается напряженной, но полностью контролируемой