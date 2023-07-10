https://ria.ru/20230710/fotoprogulka-1883316485.html

Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе

Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе - РИА Новости, 10.07.2023

Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе

Молодогвардейцы из Балашихи организовали фотопрогулку на лошадях для трех семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:56

2023-07-10T15:56

2023-07-10T15:56

балашиха

андрей воробьев

сво

спецоперация

спецоперация на востоке украины

городской округ балашиха

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Молодогвардейцы из Балашихи организовали фотопрогулку на лошадях для трех семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие прошло при поддержке местного отделения "Единой России" и было организованно в рамках проекта "Vерность. Любовь. Zабота" на частной конюшне. В программу фотопрогулки входила экскурсия по конюшне, фотосессия, катание на лошадях, а также их кормление, говорится в сообщении. "В конюшне прекрасная обстановка для проведения летних семейных фотосессий. Дети и взрослые с удовольствием катались на лошадях, фотографировались. Видно, что всем очень понравилось!" — сказала заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии Ирина Митюрина, слова которой привели в пресс-службе. Там напомнили, что в апреле 2023 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на Восточном шоссе в Балашихе был открыт Московский областной пункт отбора граждан на службу по контракту. В данном пункте предоставляется возможность оформить весь пакет документов, пройти медицинскую комиссию, открыть счет в банке, получить юридическую консультацию и узнать о предоставляемых льготах. Занятия проводят ветераны центра спецназначения "Витязь" и другие специалисты. В пункте отбора граждан обеспечивается полное питание и проживание до 500 человек одновременно.

https://ria.ru/20230704/doska-1882218791.html

балашиха

городской округ балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, андрей воробьев, сво, спецоперация, спецоперация на востоке украины, городской округ балашиха