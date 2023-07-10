Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе
© Фото : пресс-служба администрации городского округа БалашихаФотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Балашиха
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Молодогвардейцы из Балашихи организовали фотопрогулку на лошадях для трех семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие прошло при поддержке местного отделения "Единой России" и было организованно в рамках проекта "Vерность. Любовь. Zабота" на частной конюшне. В программу фотопрогулки входила экскурсия по конюшне, фотосессия, катание на лошадях, а также их кормление, говорится в сообщении.
"В конюшне прекрасная обстановка для проведения летних семейных фотосессий. Дети и взрослые с удовольствием катались на лошадях, фотографировались. Видно, что всем очень понравилось!" — сказала заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии Ирина Митюрина, слова которой привели в пресс-службе.
Там напомнили, что в апреле 2023 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на Восточном шоссе в Балашихе был открыт Московский областной пункт отбора граждан на службу по контракту. В данном пункте предоставляется возможность оформить весь пакет документов, пройти медицинскую комиссию, открыть счет в банке, получить юридическую консультацию и узнать о предоставляемых льготах. Занятия проводят ветераны центра спецназначения "Витязь" и другие специалисты. В пункте отбора граждан обеспечивается полное питание и проживание до 500 человек одновременно.