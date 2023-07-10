Рейтинг@Mail.ru
Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/fotoprogulka-1883316485.html
Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе
Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе - РИА Новости, 10.07.2023
Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе
Молодогвардейцы из Балашихи организовали фотопрогулку на лошадях для трех семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:56
2023-07-10T15:56
балашиха
андрей воробьев
сво
спецоперация
спецоперация на востоке украины
городской округ балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883316058_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c9a2198f36457c69a8063d8debd751fd.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Молодогвардейцы из Балашихи организовали фотопрогулку на лошадях для трех семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие прошло при поддержке местного отделения "Единой России" и было организованно в рамках проекта "Vерность. Любовь. Zабота" на частной конюшне. В программу фотопрогулки входила экскурсия по конюшне, фотосессия, катание на лошадях, а также их кормление, говорится в сообщении. "В конюшне прекрасная обстановка для проведения летних семейных фотосессий. Дети и взрослые с удовольствием катались на лошадях, фотографировались. Видно, что всем очень понравилось!" — сказала заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии Ирина Митюрина, слова которой привели в пресс-службе. Там напомнили, что в апреле 2023 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на Восточном шоссе в Балашихе был открыт Московский областной пункт отбора граждан на службу по контракту. В данном пункте предоставляется возможность оформить весь пакет документов, пройти медицинскую комиссию, открыть счет в банке, получить юридическую консультацию и узнать о предоставляемых льготах. Занятия проводят ветераны центра спецназначения "Витязь" и другие специалисты. В пункте отбора граждан обеспечивается полное питание и проживание до 500 человек одновременно.
https://ria.ru/20230704/doska-1882218791.html
балашиха
городской округ балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883316058_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_58b9390b4549df95bb6c4ce9160296b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балашиха, андрей воробьев, сво, спецоперация, спецоперация на востоке украины, городской округ балашиха
Балашиха, Андрей Воробьев, СВО, Спецоперация, Спецоперация на востоке Украины, Городской округ Балашиха

Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе

© Фото : пресс-служба администрации городского округа БалашихаФотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе
Фотопрогулку на лошадях для семей участников СВО организовали в Балашихе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Молодогвардейцы из Балашихи организовали фотопрогулку на лошадях для трех семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие прошло при поддержке местного отделения "Единой России" и было организованно в рамках проекта "Vерность. Любовь. Zабота" на частной конюшне. В программу фотопрогулки входила экскурсия по конюшне, фотосессия, катание на лошадях, а также их кормление, говорится в сообщении.
"В конюшне прекрасная обстановка для проведения летних семейных фотосессий. Дети и взрослые с удовольствием катались на лошадях, фотографировались. Видно, что всем очень понравилось!" — сказала заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии Ирина Митюрина, слова которой привели в пресс-службе.
Там напомнили, что в апреле 2023 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на Восточном шоссе в Балашихе был открыт Московский областной пункт отбора граждан на службу по контракту. В данном пункте предоставляется возможность оформить весь пакет документов, пройти медицинскую комиссию, открыть счет в банке, получить юридическую консультацию и узнать о предоставляемых льготах. Занятия проводят ветераны центра спецназначения "Витязь" и другие специалисты. В пункте отбора граждан обеспечивается полное питание и проживание до 500 человек одновременно.
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе
4 июля, 17:46
 
БалашихаАндрей ВоробьевСВОСпецоперацияСпецоперация на востоке УкраиныГородской округ Балашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала