https://ria.ru/20230710/ekotsentry-1883947450.html

Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров

Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров - РИА Новости, 13.07.2023

Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров

Москва будет работать над увеличением количества экоцентров из-за их высокой востребованности среди горожан, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-10T16:18

2023-07-10T16:18

2023-07-13T12:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

мосприрода

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва будет работать над увеличением количества экоцентров из-за их высокой востребованности среди горожан, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Будем работать над увеличением (экоцентров - прим.ред.), потому что высока востребованность", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Также он напомнил, что всего в Москве 11 эколого-просветительских центров, в 10 из них мероприятия проводят специалисты Мосприроды.

https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский, мосприрода