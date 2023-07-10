https://ria.ru/20230710/ekotsentry-1883947450.html
Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров
Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров - РИА Новости, 13.07.2023
Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров
Москва будет работать над увеличением количества экоцентров из-за их высокой востребованности среди горожан, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:18
2023-07-10T16:18
2023-07-13T12:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
мосприрода
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва будет работать над увеличением количества экоцентров из-за их высокой востребованности среди горожан, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Будем работать над увеличением (экоцентров - прим.ред.), потому что высока востребованность", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Также он напомнил, что всего в Москве 11 эколого-просветительских центров, в 10 из них мероприятия проводят специалисты Мосприроды.
https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Мосприрода