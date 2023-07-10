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Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:18 10.07.2023 (обновлено: 12:55 13.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ekotsentry-1883947450.html
Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров
Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров - РИА Новости, 13.07.2023
Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров
Москва будет работать над увеличением количества экоцентров из-за их высокой востребованности среди горожан, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:18
2023-07-13T12:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
мосприрода
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва будет работать над увеличением количества экоцентров из-за их высокой востребованности среди горожан, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Будем работать над увеличением (экоцентров - прим.ред.), потому что высока востребованность", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Также он напомнил, что всего в Москве 11 эколого-просветительских центров, в 10 из них мероприятия проводят специалисты Мосприроды.
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москва, антон кульбачевский, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Мосприрода

Власти Москвы будут работать над увеличением количества экоцентров

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва будет работать над увеличением количества экоцентров из-за их высокой востребованности среди горожан, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Будем работать над увеличением (экоцентров - прим.ред.), потому что высока востребованность", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
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Также он напомнил, что всего в Москве 11 эколого-просветительских центров, в 10 из них мероприятия проводят специалисты Мосприроды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийМосприрода
 
 
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