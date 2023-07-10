https://ria.ru/20230710/dvfu-1883171241.html
В ДВФУ разработали аппарат Илизарова, пропускающий рентгеновские лучи
В ДВФУ разработали аппарат Илизарова, пропускающий рентгеновские лучи - РИА Новости, 10.07.2023
В ДВФУ разработали аппарат Илизарова, пропускающий рентгеновские лучи
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали и применили аналогичный аппарату Илизарова фиксатор костей, который не блокирует... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:23
2023-07-10T06:23
2023-07-10T06:40
наука
александр золотов
дальневосточный федеральный университет
россия
наука
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали и применили аналогичный аппарату Илизарова фиксатор костей, который не блокирует рентгеновские лучи, сообщили в вузе.По информации пресс-службы, аппарат Илизарова, который используется для сращения переломов, может при рентгене частично закрывать кости и суставы, что осложняет врачам наблюдение за лечением."Ученые из лаборатории экстремальных материалов и изделий специального назначения ДВФУ по запросу специалистов медцентра разработали рентгенопрозрачное медицинское изделие и собрали из него мини-фиксатор по аналогии с аппаратом Илизарова. Металлическая конструкция была заменена на разработанные полимерные композиционные материалы, которые способны пропускать рентгеновские лучи и обладают прочностными характеристиками, как и металл", — уточнили в университете. Отмечается, что разработка ученых ДВФУ легче аппарата Илизарова, а ее производство обходится дешевле. Фиксатор также можно индивидуализировать для нужд каждого пациента. Как пояснил травматолог-ортопед медцентра, профессор Школы медицины ДВФУ Александр Золотов, обновленный аппарат использовался при лечении трех пациентов. Фиксатор оказался удобным и полезным при устранении выраженных застарелых деформаций пальцев кисти, заключил он.
https://ria.ru/20230706/nauka-1882320931.html
https://ria.ru/20230704/nauka-1881912821.html
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александр золотов, дальневосточный федеральный университет, россия, наука
Наука, Александр Золотов, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Наука
В ДВФУ разработали аппарат Илизарова, пропускающий рентгеновские лучи
В ДВФУ разработали аналог аппарата Илизарова, пропускающий рентгеновские лучи
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали и применили аналогичный аппарату Илизарова фиксатор костей, который не блокирует рентгеновские лучи, сообщили в вузе.
По информации пресс-службы, аппарат Илизарова, который используется для сращения переломов, может при рентгене частично закрывать кости и суставы, что осложняет врачам наблюдение за лечением.
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"Ученые из лаборатории экстремальных материалов и изделий специального назначения ДВФУ по запросу специалистов медцентра разработали рентгенопрозрачное медицинское изделие и собрали из него мини-фиксатор по аналогии с аппаратом Илизарова. Металлическая конструкция была заменена на разработанные полимерные композиционные материалы, которые способны пропускать рентгеновские лучи и обладают прочностными характеристиками, как и металл", — уточнили в университете.
Отмечается, что разработка ученых ДВФУ легче аппарата Илизарова, а ее производство обходится дешевле. Фиксатор также можно индивидуализировать для нужд каждого пациента.
Как пояснил травматолог-ортопед медцентра, профессор Школы медицины ДВФУ Александр Золотов
, обновленный аппарат использовался при лечении трех пациентов. Фиксатор оказался удобным и полезным при устранении выраженных застарелых деформаций пальцев кисти, заключил он.
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