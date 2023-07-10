https://ria.ru/20230710/drony-1883385787.html

В Великом Новгороде изобрели устройство для обнаружения дронов на море

В Великом Новгороде изобрели устройство для обнаружения дронов на море - РИА Новости, 10.07.2023

В Великом Новгороде изобрели устройство для обнаружения дронов на море

Специалисты разработали для кораблей малогабаритный блок радиолокационной станции (РЛС) обнаружения беспилотников - низколетящих и полупогруженных, рассказал... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:21

2023-07-10T20:21

2023-07-10T20:21

наука

великий новгород

сергей чеботарев

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Специалисты разработали для кораблей малогабаритный блок радиолокационной станции (РЛС) обнаружения беспилотников - низколетящих и полупогруженных, рассказал журналистам руководитель Передовой инженерной школы НовГУ Сергей Чеботарёв. Он пояснил, что РЛС может обнаружить малоразмерные цели в радиусе до нескольких километров. Устройство может обнаружить цель, с высокой точностью определить ее дальность и радиальную скорость, произвести захват и траекторное сопровождение. Разработка прошла серию экспериментальных проверок. "Одна из основных задач внедрения данного устройства — дооснащение кораблей для обнаружения малоразмерных БПЛА в ближней зоне. Данный блок обработки может подключаться к корабельным антенным постам без влияния на их характеристики и получать дополнительный канал радиолокационного обзора ближней зоны", - рассказал Чеботарёв. РЛС использует одну антенну для передачи и приема сигнала. За счет использования сложных зондирующих сигналов она обладает высокой помехозащищённостью и скрытностью. Работы ведутся в рамках проекта "Наука и университет".

https://ria.ru/20230626/bespilotniki-1880550475.html

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великий новгород, сергей чеботарев