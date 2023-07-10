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Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ - РИА Новости, 10.07.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
15:56 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/drony-1883314498.html
Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ
Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ - РИА Новости, 10.07.2023
Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ
Глава Якутии Айсен Николаев посетил испытательный полигон СВФУ, где прошли показательные полеты дронов "БАС", которые планируют использовать для мониторинга... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:56
2023-07-10T15:56
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
северо-восточный федеральный университет
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ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев посетил испытательный полигон СВФУ, где прошли показательные полеты дронов "БАС", которые планируют использовать для мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) сообщили РИА Новости о том, что первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров. "Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 10 июля, посетил испытательный полигон Северо-Восточного федерального университета ТОР "Якутия", где прошли показательные полеты дронов. Способности своих БПЛА Ил Дархану продемонстрировал первый российский оператор беспилотников с государственным участием ООО "БАС", - рассказали в пресс-службе. Главы республики отметил, что после оценки технических и лётных характеристик лучшие образцы дронов начнут запускать в эксплуатацию. По информации руководителя пилотного проекта в Якутии ООО "БАС" Натальи Ланской, компания провела переговоры с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Услуги с применением беспилотников в регионе включают в себя мониторинг пожароопасных участков, подсчет поголовья овцебыка, северного лесного оленя, борьбу с шелкопрядом, забор и анализ проб воды на предмет загрязнения и доставку грузов в труднодоступные районы Якутии. "В настоящее время идет разработка экономической модели и тарифов на услуги с использованием БАС, что позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Например, поднять самолет типа Ан для разведки и проверки очага возможного возгорания стоит порядка 200 тысяч рублей в час, беспилотник с оператором выполнит эту задачу за сумму в десятки раз ниже", – рассказала Ланская.
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айсен николаев, республика саха (якутия), северо-восточный федеральный университет
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет

Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ

© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Айсен Николаев посетил показательные полеты дронов компании БАС на полигоне СВФУ
Айсен Николаев посетил показательные полеты дронов компании БАС на полигоне СВФУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев посетил показательные полеты дронов компании БАС на полигоне СВФУ
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев посетил испытательный полигон СВФУ, где прошли показательные полеты дронов "БАС", которые планируют использовать для мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) сообщили РИА Новости о том, что первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров.
"Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 10 июля, посетил испытательный полигон Северо-Восточного федерального университета ТОР "Якутия", где прошли показательные полеты дронов. Способности своих БПЛА Ил Дархану продемонстрировал первый российский оператор беспилотников с государственным участием ООО "БАС", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Айсен Николаев посетил показательные полеты дронов компании БАС на полигоне СВФУ
Айсен Николаев посетил показательные полеты дронов компании БАС на полигоне СВФУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев посетил показательные полеты дронов компании БАС на полигоне СВФУ
Главы республики отметил, что после оценки технических и лётных характеристик лучшие образцы дронов начнут запускать в эксплуатацию.
По информации руководителя пилотного проекта в Якутии ООО "БАС" Натальи Ланской, компания провела переговоры с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Услуги с применением беспилотников в регионе включают в себя мониторинг пожароопасных участков, подсчет поголовья овцебыка, северного лесного оленя, борьбу с шелкопрядом, забор и анализ проб воды на предмет загрязнения и доставку грузов в труднодоступные районы Якутии.
"В настоящее время идет разработка экономической модели и тарифов на услуги с использованием БАС, что позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Например, поднять самолет типа Ан для разведки и проверки очага возможного возгорания стоит порядка 200 тысяч рублей в час, беспилотник с оператором выполнит эту задачу за сумму в десятки раз ниже", – рассказала Ланская.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Северо-Восточный федеральный университет
 
 
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