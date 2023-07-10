https://ria.ru/20230710/drony-1883314498.html

Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ

Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ - РИА Новости, 10.07.2023

Глава Якутии посетил показательные полеты дронов на полигоне СВФУ

Глава Якутии Айсен Николаев посетил испытательный полигон СВФУ, где прошли показательные полеты дронов "БАС", которые планируют использовать для мониторинга... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:56

2023-07-10T15:56

2023-07-10T15:56

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

северо-восточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883315239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9ee744c9b7d6b67f65ba9a3b5008cb1.jpg

ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев посетил испытательный полигон СВФУ, где прошли показательные полеты дронов "БАС", которые планируют использовать для мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) сообщили РИА Новости о том, что первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров. "Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 10 июля, посетил испытательный полигон Северо-Восточного федерального университета ТОР "Якутия", где прошли показательные полеты дронов. Способности своих БПЛА Ил Дархану продемонстрировал первый российский оператор беспилотников с государственным участием ООО "БАС", - рассказали в пресс-службе. Главы республики отметил, что после оценки технических и лётных характеристик лучшие образцы дронов начнут запускать в эксплуатацию. По информации руководителя пилотного проекта в Якутии ООО "БАС" Натальи Ланской, компания провела переговоры с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Услуги с применением беспилотников в регионе включают в себя мониторинг пожароопасных участков, подсчет поголовья овцебыка, северного лесного оленя, борьбу с шелкопрядом, забор и анализ проб воды на предмет загрязнения и доставку грузов в труднодоступные районы Якутии. "В настоящее время идет разработка экономической модели и тарифов на услуги с использованием БАС, что позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Например, поднять самолет типа Ан для разведки и проверки очага возможного возгорания стоит порядка 200 тысяч рублей в час, беспилотник с оператором выполнит эту задачу за сумму в десятки раз ниже", – рассказала Ланская.

https://ria.ru/20230616/yakutiya-1878676392.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, республика саха (якутия), северо-восточный федеральный университет