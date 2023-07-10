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Пушилин рассказал, когда в Донецке будет решена проблема с водой
Пушилин рассказал, когда в Донецке будет решена проблема с водой - РИА Новости, 10.07.2023
Пушилин рассказал, когда в Донецке будет решена проблема с водой
Проблема с водой в Донецке целиком будет решена после полного освобождения Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:29
2023-07-10T11:29
2023-07-10T11:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Проблема с водой в Донецке целиком будет решена после полного освобождения Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24". "В полной мере проблема с водой будет решена после того, как территория ДНР будет полностью освобождена и будет введен в действие после восстановления канал Северский Донец", - сказал он. Пушилин добавил, что на данный момент проведена масштабная работа по строительству водовода из реки Дон в ДНР. "На данный момент можно констатировать с учетом всех аварийных ситуаций, сложностей, связанных с изношенностью сетей, в некоторых районах… имеем возможность подачи воды через день", - сказал Пушилин. Он отметил, что в июле планируется, что будет возможность по часам, но перейти на подачу воды в ежедневном режиме.
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донецкая народная республика, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк
Пушилин рассказал, когда в Донецке будет решена проблема с водой
Пушилин: проблема с водой в Донецке будет целиком решена после полного освобождения ДНР