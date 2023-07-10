https://ria.ru/20230710/donetsk-1883214563.html

Пушилин рассказал, когда в Донецке будет решена проблема с водой

Пушилин рассказал, когда в Донецке будет решена проблема с водой - РИА Новости, 10.07.2023

Пушилин рассказал, когда в Донецке будет решена проблема с водой

Проблема с водой в Донецке целиком будет решена после полного освобождения Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:29

2023-07-10T11:29

2023-07-10T11:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Проблема с водой в Донецке целиком будет решена после полного освобождения Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24". "В полной мере проблема с водой будет решена после того, как территория ДНР будет полностью освобождена и будет введен в действие после восстановления канал Северский Донец", - сказал он. Пушилин добавил, что на данный момент проведена масштабная работа по строительству водовода из реки Дон в ДНР. "На данный момент можно констатировать с учетом всех аварийных ситуаций, сложностей, связанных с изношенностью сетей, в некоторых районах… имеем возможность подачи воды через день", - сказал Пушилин. Он отметил, что в июле планируется, что будет возможность по часам, но перейти на подачу воды в ежедневном режиме.

https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, денис пушилин, донецк