https://ria.ru/20230710/doma-1883197074.html
До 800 домов в Гагрском районе, предварительно, пострадали от ливней
До 800 домов в Гагрском районе, предварительно, пострадали от ливней - РИА Новости, 10.07.2023
До 800 домов в Гагрском районе, предварительно, пострадали от ливней
До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили РИА Новости в администрации района; в пострадавший от стихии район едет глава Абхазии. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:07
2023-07-10T10:07
2023-07-10T10:07
туризм
гагрский район
аслан бжания
абхазия
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СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили РИА Новости в администрации района; в пострадавший от стихии район едет глава Абхазии.После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды. В понедельник Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского района остались без света из-за аварии на высоковольтной линии."Пока предварительные цифры - 700-800 домов. Вчера эвакуировали часть людей из домов, где были сильные подтопления, но уже сейчас они вернулись", - сказал заместитель главы Гагрского района Адамур Цишба.По его словам, в районе продолжаются работы по устранению последствий стихии. В ближайшее время будут восстановлена железная дорога.Как сообщила пресс-служба главы республики, президент Абхазии Аслан Бжания "едет с инспекционной поездкой в Гагрский район".В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В ночь на понедельник шёл сильный ливень.
https://ria.ru/20230710/livni-1883175457.html
https://ria.ru/20230710/podtoplenie-1883188873.html
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гагрский район, аслан бжания, абхазия
Туризм, Гагрский район, Аслан Бжания, Абхазия
До 800 домов в Гагрском районе, предварительно, пострадали от ливней
До 800 домов в Гагрском районе в Абхазии, предварительно, пострадали от сильных ливней
СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили РИА Новости в администрации района; в пострадавший от стихии район едет глава Абхазии.
После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район
. Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды. В понедельник Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского района
остались без света из-за аварии на высоковольтной линии.
В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц
"Пока предварительные цифры - 700-800 домов. Вчера эвакуировали часть людей из домов, где были сильные подтопления, но уже сейчас они вернулись", - сказал заместитель главы Гагрского района Адамур Цишба.
По его словам, в районе продолжаются работы по устранению последствий стихии. В ближайшее время будут восстановлена железная дорога.
Как сообщила пресс-служба главы республики, президент Абхазии Аслан Бжания
"едет с инспекционной поездкой в Гагрский район".
В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В ночь на понедельник шёл сильный ливень.
Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе