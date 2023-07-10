https://ria.ru/20230710/doma-1883197074.html

До 800 домов в Гагрском районе, предварительно, пострадали от ливней

До 800 домов в Гагрском районе, предварительно, пострадали от ливней - РИА Новости, 10.07.2023

До 800 домов в Гагрском районе, предварительно, пострадали от ливней

До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили РИА Новости в администрации района; в пострадавший от стихии район едет глава Абхазии. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:07

2023-07-10T10:07

2023-07-10T10:07

туризм

гагрский район

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили РИА Новости в администрации района; в пострадавший от стихии район едет глава Абхазии.После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды. В понедельник Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского района остались без света из-за аварии на высоковольтной линии."Пока предварительные цифры - 700-800 домов. Вчера эвакуировали часть людей из домов, где были сильные подтопления, но уже сейчас они вернулись", - сказал заместитель главы Гагрского района Адамур Цишба.По его словам, в районе продолжаются работы по устранению последствий стихии. В ближайшее время будут восстановлена железная дорога.Как сообщила пресс-служба главы республики, президент Абхазии Аслан Бжания "едет с инспекционной поездкой в Гагрский район".В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В ночь на понедельник шёл сильный ливень.

https://ria.ru/20230710/livni-1883175457.html

https://ria.ru/20230710/podtoplenie-1883188873.html

гагрский район

абхазия

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гагрский район, аслан бжания, абхазия