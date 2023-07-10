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Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2023
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Новости Подмосковья
 
12:56 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/dokumenty-1883232561.html
Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье
Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2023
Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье
Компенсацию путевки в детский лагерь стало возможно оформить жителям Подмосковья при подаче только трех документов в онлайн-формате, сообщила министр... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:56
2023-07-10T12:56
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компенсацию путевки в детский лагерь стало возможно оформить жителям Подмосковья при подаче только трех документов в онлайн-формате, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник. "С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с восьми до трех. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. В новом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более 9 тысяч раз", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По данным ведомства, бесплатные путевки предоставляются льготным категориям детей, например, детям-инвалидам и сиротам, прописанным в Московской области. Компенсация до 90% от стоимости путевки предусмотрена многодетным семьям и детям погибших военнослужащих в зависимости от размера дохода семьи.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Детский отдых, отдых в России, Отдых на море, Отдых

Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети во Всероссийском детском центре Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Дети во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компенсацию путевки в детский лагерь стало возможно оформить жителям Подмосковья при подаче только трех документов в онлайн-формате, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.
"С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с восьми до трех. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. В новом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более 9 тысяч раз", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По данным ведомства, бесплатные путевки предоставляются льготным категориям детей, например, детям-инвалидам и сиротам, прописанным в Московской области.
Компенсация до 90% от стоимости путевки предусмотрена многодетным семьям и детям погибших военнослужащих в зависимости от размера дохода семьи.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Детский отдыхотдых в РоссииОтдых на мореОтдых
 
 
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