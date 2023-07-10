Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компенсацию путевки в детский лагерь стало возможно оформить жителям Подмосковья при подаче только трех документов в онлайн-формате, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.
"С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с восьми до трех. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. В новом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более 9 тысяч раз", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По данным ведомства, бесплатные путевки предоставляются льготным категориям детей, например, детям-инвалидам и сиротам, прописанным в Московской области.
Компенсация до 90% от стоимости путевки предусмотрена многодетным семьям и детям погибших военнослужащих в зависимости от размера дохода семьи.