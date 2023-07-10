https://ria.ru/20230710/dokumenty-1883232561.html

Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье

Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2023

Список документов для бесплатной путевки в лагерь сокращен в Подмосковье

Компенсацию путевки в детский лагерь стало возможно оформить жителям Подмосковья при подаче только трех документов в онлайн-формате, сообщила министр... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:56

2023-07-10T12:56

2023-07-10T12:56

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компенсацию путевки в детский лагерь стало возможно оформить жителям Подмосковья при подаче только трех документов в онлайн-формате, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник. "С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с восьми до трех. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. В новом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более 9 тысяч раз", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По данным ведомства, бесплатные путевки предоставляются льготным категориям детей, например, детям-инвалидам и сиротам, прописанным в Московской области. Компенсация до 90% от стоимости путевки предусмотрена многодетным семьям и детям погибших военнослужащих в зависимости от размера дохода семьи.

https://ria.ru/20220609/modernizatsiya-1794218002.html

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Алёна Пава

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