Россию попросят присоединиться к договору о безъядерной зоне в ЮВА
Россию попросят присоединиться к договору о безъядерной зоне в ЮВА на встрече МИД АСЕАН
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На предстоящей встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии в Джакарте лидеры стран АСЕАН попросят Россию и другие ядерные державы присоединиться к договору о зоне Юго-Восточной Азии, свободной от ядерного оружия. Об этом заявил глава департамента по сотрудничеству с АСЕАН МИД Индонезии Сидхарто Суриодипуро, которого цитирует индонезийская газета Jakarta Globe.
Министры иностранных дел стран АСЕАН вместе с высокопоставленными дипломатами других стран должны собраться в Джакарте на этой неделе для серии внешнеполитических переговоров. SEANWFZ - зона Юго-Восточной Азии, свободная от ядерного оружия, определенная Бангкокским договором 1995 года, - станет одной из основных тем обсуждения на встрече. При этом не будет никаких конкретных переговоров по AUKUS - трехстороннему пакту о безопасности между Австралией, США и Великобританией.
"Переговоры в комиссии SEANWFZ будут сосредоточены на том, чтобы пять государств, обладающих ядерным оружием, присоединились к протоколу договора SEANWFZ. Никаких дискуссий об AUKUS или атомных подводных лодках не будет", - заявил Суриодипуро.
Министерские мероприятия АСЕАН будут проходить с 11 по 15 июля в столице Индонезии Джакарте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13-14 июля примет участие в совещаниях глав МИД в форматах Россия - АСЕАН.
В 1995 году государства-члены АСЕАН подписали Бангкокский договор договор о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии, чтобы сохранить регион свободным от ядерного и другого оружия массового уничтожения. Протокол к этому договору открыт для подписания пятью ядерными государствами: Китаем, Францией, Россией, Великобританией и США. К настоящему времени ни одна из стран, официально обладающих ядерным оружием, не подписала протокол.
Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. Ранее в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.