https://ria.ru/20230710/dodon-1883352871.html

Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО

Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО

Экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил участие Кишинева в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, поскольку считает, что страну втягивают в гонку вооружений... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:40

2023-07-10T17:40

2023-07-10T17:40

молдавия

кишинев

игорь додон

майя санду

вильнюс

нато

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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил участие Кишинева в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, поскольку считает, что страну втягивают в гонку вооружений против Востока. Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля, в нем примет участие вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску. "Участие в эти дни в саммите НАТО категорически неприемлемо - Молдавию затягивают в гонку вооружений против Востока. Это очень чревато для безопасности Молдавии. Нам здесь не нужно натовское оружие, нам не нужны натовские солдаты, мы должны сохранить нейтральность и мир на нашей территории", - написал Додон в Telegram-канале. Он призвал представителей власти оставить жителей страны в покое, поскольку они выступают за мир и понимают, что "гонка вооружений ведет к риску, что на каком-то этапе Молдавия будет вовлечена в боевые действия". "Мы выступаем категорически против участия представителей Молдавии в саммите НАТО и других "движений" нынешних властей. Уверен, что если вопрос о втягивании Молдавии в военные действия встанет ребром, молдавский народ даст отпор этим намерениям", - добавил Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230705/moldaviya-1882398484.html

https://ria.ru/20230627/moldaviya-1880679973.html

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молдавия, кишинев, игорь додон, майя санду, вильнюс, нато