Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену
Доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену перед записью "признания"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из плена
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как в украинском плену его угрожали убить и избивали только по туловищу перед приездом украинского "репортера" с целью записать его "признание" в том, что российские военные наносят удары по мирному населению Украины, а также якобы добровольном желании идти воевать за ВСУ.
"Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном "Скала". Это подразделение специализируется на разведывательных и штурмовых действиях.
"Избивали чисто по телу, оно у меня такое желтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортер. Мне командир этого подразделения ("Скала" - ред.) сказал, как и что говорить. С репортером они были знакомы, видно, что друг друга знают хорошо. Сказал мне, чтобы я сказал, что я сам вижу, что Россия стреляет в мирных людей, прилетают снаряды, типа того. Что видя все это, я иду на сторону Украины воевать, видя такой беспредел. Что в России житья мне не будет, я остаюсь здесь жить, воевать за Украину... Там рядом журналист был, он сказал, что если ты не скажешь, что тебе говорят, я тебя завалю", - рассказал журналистам "Топаз".
Впоследствии украинский батальон "Скала" был переброшен на запорожское направление. "Топаза" и еще одного пленника украинские военные пустили как "живой щит" впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут стоять минные заграждения. Пленному удалось бежать во время завязавшегося боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второй российский военнопленный погиб, подорвавшись на мине.