https://ria.ru/20230710/dobrovolets-1883170084.html

Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену

Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену - РИА Новости, 10.07.2023

Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену

Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как в украинском плену его угрожали убить и избивали только по туловищу перед приездом украинского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:03

2023-07-10T06:03

2023-07-10T06:03

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как в украинском плену его угрожали убить и избивали только по туловищу перед приездом украинского "репортера" с целью записать его "признание" в том, что российские военные наносят удары по мирному населению Украины, а также якобы добровольном желании идти воевать за ВСУ. "Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном "Скала". Это подразделение специализируется на разведывательных и штурмовых действиях. "Избивали чисто по телу, оно у меня такое желтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортер. Мне командир этого подразделения ("Скала" - ред.) сказал, как и что говорить. С репортером они были знакомы, видно, что друг друга знают хорошо. Сказал мне, чтобы я сказал, что я сам вижу, что Россия стреляет в мирных людей, прилетают снаряды, типа того. Что видя все это, я иду на сторону Украины воевать, видя такой беспредел. Что в России житья мне не будет, я остаюсь здесь жить, воевать за Украину... Там рядом журналист был, он сказал, что если ты не скажешь, что тебе говорят, я тебя завалю", - рассказал журналистам "Топаз". Впоследствии украинский батальон "Скала" был переброшен на запорожское направление. "Топаза" и еще одного пленника украинские военные пустили как "живой щит" впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут стоять минные заграждения. Пленному удалось бежать во время завязавшегося боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второй российский военнопленный погиб, подорвавшись на мине.

https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины