Рейтинг@Mail.ru
Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/dobrovolets-1883170084.html
Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену
Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену - РИА Новости, 10.07.2023
Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену
Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как в украинском плену его угрожали убить и избивали только по туловищу перед приездом украинского... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:03
2023-07-10T06:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842669581_0:8:1827:1036_1920x0_80_0_0_5e4b75c131cb8795d9e078337786ef45.jpg
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как в украинском плену его угрожали убить и избивали только по туловищу перед приездом украинского "репортера" с целью записать его "признание" в том, что российские военные наносят удары по мирному населению Украины, а также якобы добровольном желании идти воевать за ВСУ. "Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном "Скала". Это подразделение специализируется на разведывательных и штурмовых действиях. "Избивали чисто по телу, оно у меня такое желтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортер. Мне командир этого подразделения ("Скала" - ред.) сказал, как и что говорить. С репортером они были знакомы, видно, что друг друга знают хорошо. Сказал мне, чтобы я сказал, что я сам вижу, что Россия стреляет в мирных людей, прилетают снаряды, типа того. Что видя все это, я иду на сторону Украины воевать, видя такой беспредел. Что в России житья мне не будет, я остаюсь здесь жить, воевать за Украину... Там рядом журналист был, он сказал, что если ты не скажешь, что тебе говорят, я тебя завалю", - рассказал журналистам "Топаз". Впоследствии украинский батальон "Скала" был переброшен на запорожское направление. "Топаза" и еще одного пленника украинские военные пустили как "живой щит" впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут стоять минные заграждения. Пленному удалось бежать во время завязавшегося боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второй российский военнопленный погиб, подорвавшись на мине.
https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842669581_0:0:1391:1043_1920x0_80_0_0_a8c810df4be1cee55dd9d892da8c8328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену

Доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену перед записью "признания"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из плена
Российские военнослужащие, возвращенные из плена - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как в украинском плену его угрожали убить и избивали только по туловищу перед приездом украинского "репортера" с целью записать его "признание" в том, что российские военные наносят удары по мирному населению Украины, а также якобы добровольном желании идти воевать за ВСУ.
"Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном "Скала". Это подразделение специализируется на разведывательных и штурмовых действиях.
"Избивали чисто по телу, оно у меня такое желтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортер. Мне командир этого подразделения ("Скала" - ред.) сказал, как и что говорить. С репортером они были знакомы, видно, что друг друга знают хорошо. Сказал мне, чтобы я сказал, что я сам вижу, что Россия стреляет в мирных людей, прилетают снаряды, типа того. Что видя все это, я иду на сторону Украины воевать, видя такой беспредел. Что в России житья мне не будет, я остаюсь здесь жить, воевать за Украину... Там рядом журналист был, он сказал, что если ты не скажешь, что тебе говорят, я тебя завалю", - рассказал журналистам "Топаз".
Впоследствии украинский батальон "Скала" был переброшен на запорожское направление. "Топаза" и еще одного пленника украинские военные пустили как "живой щит" впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут стоять минные заграждения. Пленному удалось бежать во время завязавшегося боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второй российский военнопленный погиб, подорвавшись на мине.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Российский доброволец рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ
Вчера, 05:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала