https://ria.ru/20230710/delo-1883403336.html
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2023
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре
Следователи завели уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, в настоящий момент... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:49
2023-07-10T22:49
2023-07-10T22:49
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия, устанавливается личность убийцы, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Свои соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара (статья 105 УК РФ) … В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, рано утром в понедельник в районе улицы Береговой в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Ранее корреспондент РИА Новости также убедился, что Ржицкий был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
https://ria.ru/20230710/prigovor-1883171894.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, госдума рф
Происшествия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Госдума РФ
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре
СК завел уголовное дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре Ржицкого