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СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре

СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2023

СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре

Следователи завели уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, в настоящий момент... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:49

2023-07-10T22:49

2023-07-10T22:49

происшествия

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россия

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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия, устанавливается личность убийцы, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Свои соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара (статья 105 УК РФ) … В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, рано утром в понедельник в районе улицы Береговой в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Ранее корреспондент РИА Новости также убедился, что Ржицкий был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".

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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, госдума рф