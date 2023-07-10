Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/delo-1883403336.html
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2023
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре
Следователи завели уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, в настоящий момент... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:49
2023-07-10T22:49
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия, устанавливается личность убийцы, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Свои соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара (статья 105 УК РФ) … В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, рано утром в понедельник в районе улицы Береговой в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Ранее корреспондент РИА Новости также убедился, что Ржицкий был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
https://ria.ru/20230710/prigovor-1883171894.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, госдума рф
Происшествия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Госдума РФ
СК завел дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре

СК завел уголовное дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре Ржицкого

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия, устанавливается личность убийцы, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Свои соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник.
"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара (статья 105 УК РФ) … В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, рано утром в понедельник в районе улицы Береговой в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
Ранее корреспондент РИА Новости также убедился, что Ржицкий был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Пять полицейских получили условные сроки после смерти студентки в Кемерово
Вчера, 06:36
 
ПроисшествияКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала