https://ria.ru/20230710/delo-1883213486.html

В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица

В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица - РИА Новости, 10.07.2023

В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица

Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:22

2023-07-10T11:22

2023-07-10T12:18

происшествия

омская область

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ОМСК, 10 июл — РИА Новости. Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица, возбудили уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "По убийству шпица полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, — сказал он.В пресс-службе областного УМВД от комментариев отказались.Инцидент произошел в июне прошлого года в селе Троицкое под Омском. Соседка Кудояра по даче, которая держала несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, и женщина увидела мертвого шпица. По словам источника РИА Новости, соседка сразу пришла к Кудояру, но тот все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь. Уголовное дело тогда возбуждать не стали, а семья женщины вскоре переехала. Но после того как история попала в СМИ, областное УМВД организовало проверку, а перед Кудояром замаячила угроза увольнения из органов.

https://ria.ru/20230709/dtp-1883055729.html

омская область

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происшествия, омская область