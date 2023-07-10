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В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица - РИА Новости, 10.07.2023
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица
Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:22
2023-07-10T11:22
2023-07-10T12:18
происшествия
омская область
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ОМСК, 10 июл — РИА Новости. Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица, возбудили уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "По убийству шпица полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, — сказал он.В пресс-службе областного УМВД от комментариев отказались.Инцидент произошел в июне прошлого года в селе Троицкое под Омском. Соседка Кудояра по даче, которая держала несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, и женщина увидела мертвого шпица. По словам источника РИА Новости, соседка сразу пришла к Кудояру, но тот все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь. Уголовное дело тогда возбуждать не стали, а семья женщины вскоре переехала. Но после того как история попала в СМИ, областное УМВД организовало проверку, а перед Кудояром замаячила угроза увольнения из органов.
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица
Против застрелившего соседского шпица омского полицейского возбудили уголовное дело
ОМСК, 10 июл — РИА Новости. Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица, возбудили уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"По убийству шпица полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, — сказал он.
В пресс-службе областного УМВД от комментариев отказались.
Инцидент произошел в июне прошлого года в селе Троицкое под Омском. Соседка Кудояра по даче, которая держала несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, и женщина увидела мертвого шпица. По словам источника РИА Новости, соседка сразу пришла к Кудояру, но тот все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь.
Уголовное дело тогда возбуждать не стали, а семья женщины вскоре переехала. Но после того как история попала в СМИ, областное УМВД организовало проверку, а перед Кудояром замаячила угроза увольнения из органов.
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