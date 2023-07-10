Рейтинг@Mail.ru
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 10.07.2023 (обновлено: 12:18 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/delo-1883213486.html
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица - РИА Новости, 10.07.2023
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица
Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:22
2023-07-10T12:18
происшествия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ОМСК, 10 июл — РИА Новости. Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица, возбудили уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. &quot;По убийству шпица полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, — сказал он.В пресс-службе областного УМВД от комментариев отказались.Инцидент произошел в июне прошлого года в селе Троицкое под Омском. Соседка Кудояра по даче, которая держала несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, и женщина увидела мертвого шпица. По словам источника РИА Новости, соседка сразу пришла к Кудояру, но тот все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь. Уголовное дело тогда возбуждать не стали, а семья женщины вскоре переехала. Но после того как история попала в СМИ, областное УМВД организовало проверку, а перед Кудояром замаячила угроза увольнения из органов.
https://ria.ru/20230709/dtp-1883055729.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омске возбудили дело против полицейского, застрелившего соседского шпица

Против застрелившего соседского шпица омского полицейского возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 июл — РИА Новости. Против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра, застрелившего соседского шпица, возбудили уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"По убийству шпица полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, — сказал он.

В пресс-службе областного УМВД от комментариев отказались.
Инцидент произошел в июне прошлого года в селе Троицкое под Омском. Соседка Кудояра по даче, которая держала несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, и женщина увидела мертвого шпица. По словам источника РИА Новости, соседка сразу пришла к Кудояру, но тот все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь.
Уголовное дело тогда возбуждать не стали, а семья женщины вскоре переехала. Но после того как история попала в СМИ, областное УМВД организовало проверку, а перед Кудояром замаячила угроза увольнения из органов.
ДТП на 1295 км федеральной автодороги Р-255 Сибирь в районе поселка Замзор Нижнеудинского района
В Приангарье завели дело после смертельного ДТП с автобусом и иномаркой
9 июля, 10:50
 
ПроисшествияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала