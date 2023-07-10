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Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова - РИА Новости, 10.07.2023
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16:09 10.07.2023 (обновлено: 18:29 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/chemezov-1883321433.html
Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова
Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова - РИА Новости, 10.07.2023
Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова
Хамовнический суд Москвы в понедельник закрыл процесс по делу коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно новости" Кирилл Суханова и других о... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:09
2023-07-10T18:29
происшествия
ростех
россия
сергей чемезов
ксения собчак
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник закрыл процесс по делу коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно новости" Кирилл Суханова и других о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщили РИА Новости в суде."Хамовнический районный суд удовлетворил ходатайство потерпевшего и закрыл процесс по делу Суханова, Романовского и Бигаева", - сказала собеседница агентства. Позднее на заседании будет рассмотрено ходатайство о продлении троице срока содержания в СИЗО на полгода.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии.Обвиняемые не считают себя причастными к предъявленному обвинению. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
https://ria.ru/20230706/bayazitova-1882621412.html
https://ria.ru/20230620/sud-1879426047.html
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происшествия, ростех, россия, сергей чемезов, ксения собчак
Происшествия, Ростех, Россия, Сергей Чемезов, Ксения Собчак
Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова

Суд перевел процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова в закрытый режим

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник закрыл процесс по делу коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно новости" Кирилл Суханова и других о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщили РИА Новости в суде.
"Хамовнический районный суд удовлетворил ходатайство потерпевшего и закрыл процесс по делу Суханова, Романовского и Бигаева", - сказала собеседница агентства. Позднее на заседании будет рассмотрено ходатайство о продлении троице срока содержания в СИЗО на полгода.
Администраторы Telegram-канала Адские бабки Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы. 6 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве
6 июля, 16:21
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии.
Обвиняемые не считают себя причастными к предъявленному обвинению. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Суд в Москве оставил в СИЗО директора Собчак и бывшего главреда Tatler
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