https://ria.ru/20230710/chemezov-1883321433.html

Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова

Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова - РИА Новости, 10.07.2023

Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова

Хамовнический суд Москвы в понедельник закрыл процесс по делу коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно новости" Кирилл Суханова и других о... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:09

2023-07-10T16:09

2023-07-10T18:29

происшествия

ростех

россия

сергей чемезов

ксения собчак

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник закрыл процесс по делу коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно новости" Кирилл Суханова и других о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщили РИА Новости в суде."Хамовнический районный суд удовлетворил ходатайство потерпевшего и закрыл процесс по делу Суханова, Романовского и Бигаева", - сказала собеседница агентства. Позднее на заседании будет рассмотрено ходатайство о продлении троице срока содержания в СИЗО на полгода.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии.Обвиняемые не считают себя причастными к предъявленному обвинению. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.

https://ria.ru/20230706/bayazitova-1882621412.html

https://ria.ru/20230620/sud-1879426047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростех, россия, сергей чемезов, ксения собчак