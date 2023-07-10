https://ria.ru/20230710/bolgariya-1883318377.html

В Болгарии украли 13 бронзовых колоколов с мемориала адмирала Ушакова

В Болгарии украли 13 бронзовых колоколов с мемориала адмирала Ушакова - РИА Новости, 10.07.2023

В Болгарии украли 13 бронзовых колоколов с мемориала адмирала Ушакова

Неизвестные украли 13 колоколов, которые были частью мемориала российского адмирала Федора Ушакова на мысе Калиакра в Болгарии, сообщает Болгарское национальное РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:01

2023-07-10T16:01

2023-07-10T16:09

болгария

федор ушаков

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные украли 13 колоколов, которые были частью мемориала российского адмирала Федора Ушакова на мысе Калиакра в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Отлитые из бронзы колокола принадлежат Историческому музею в городе Каварна (Добричская область), расположенном в 12 километрах от мыса. Директор музея Пенко Георгиев отметил, что каждый колокол весит около 10 килограмм. Сообщается, что неизвестные похитители колоколов использовали "техническое средство". Они разыскиваются. Образовано досудебное производство. Сражение при Калиакрии стало последним морским сражением русско-турецкой войны 1787—1791 годов. За одержанную в нем победу командовавшему русским флотом контр-адмиралу Федору Ушакову был пожалован орден святого Александра Невского.

https://ria.ru/20230331/pamyatnik-1862264959.html

болгария

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Ольга Фомченкова

болгария, федор ушаков, в мире