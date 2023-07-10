https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883406400.html

Конгресс инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб

Конгресс инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб - РИА Новости, 10.07.2023

Конгресс инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц (штат Флорида) заявил в понедельник, что намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:28

2023-07-10T23:28

2023-07-10T23:28

специальная военная операция на украине

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц (штат Флорида) заявил в понедельник, что намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, запрещающей Вашингтону направлять кассетные боеприпасы Украине или какой-либо другой стране. "Конгрессмен-демократ Сара Джейкобс... внесла поправку в Закон о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA), которая гласит: "несмотря на любые другие положения закона, никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы", - сказал Гетц в эфире своего онлайн-шоу Firebrand, добавив, что намерен выступить в качестве соавтора данной поправки от лица Республиканской партии США. Данная поправка, среди прочего, ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, а также запрещает как саму их продажу, так и передачу другим странам связанных с ними технологий. Конгрессмен выразил уверенность в том, что кассетные боеприпасы не положат конец конфликту на Украине. Применение снарядов такого рода, убежден Гетц, является отличительной чертой "самых кровавых и бесчеловечных войн" в мире. На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения, а также не будет использовать их при нанесении ударов по территории РФ. В понедельник в администрации США заявили, что также получили от Украины заверения в том, что та разминирует неразорвавшиеся кассетные боеприпасы по окончании боевых действий с РФ. Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники. Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат)