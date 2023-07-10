https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883389617.html

США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб

США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб - РИА Новости, 10.07.2023

США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб

США рассчитывают, что решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов не отразится на выделяемой ему поддержке со стороны других стран, заявил в понедельник... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:50

2023-07-10T20:50

2023-07-10T20:57

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США рассчитывают, что решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов не отразится на выделяемой ему поддержке со стороны других стран, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы не считаем, что этот вопрос способен спровоцировать раскол в единстве с нашими союзниками и партнерами...Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран", - сказал Миллер в ходе брифинга.Он также проинформировал, что Киев дал Вашингтону обязательство провести разминирование неразорвавшихся кассетных боеприпасов по окончании боевых действий с Россией.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

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в мире, сша, киев, вооруженные силы украины, государственный департамент сша