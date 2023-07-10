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США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 10.07.2023 (обновлено: 20:57 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883389617.html
США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб
США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб - РИА Новости, 10.07.2023
США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб
США рассчитывают, что решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов не отразится на выделяемой ему поддержке со стороны других стран, заявил в понедельник... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:50
2023-07-10T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США рассчитывают, что решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов не отразится на выделяемой ему поддержке со стороны других стран, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы не считаем, что этот вопрос способен спровоцировать раскол в единстве с нашими союзниками и партнерами...Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран", - сказал Миллер в ходе брифинга.Он также проинформировал, что Киев дал Вашингтону обязательство провести разминирование неразорвавшихся кассетных боеприпасов по окончании боевых действий с Россией.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
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в мире, сша, киев, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
США надеются, что союзники ВСУ не сократят поддержку из-за кассетных бомб

Госдеп выразил надежду, что отправка кассетных бомб ВСУ не изменит поддержки других стран

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США рассчитывают, что решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов не отразится на выделяемой ему поддержке со стороны других стран, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы не считаем, что этот вопрос способен спровоцировать раскол в единстве с нашими союзниками и партнерами...Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран", - сказал Миллер в ходе брифинга.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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Он также проинформировал, что Киев дал Вашингтону обязательство провести разминирование неразорвавшихся кассетных боеприпасов по окончании боевых действий с Россией.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.
Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.
Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
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