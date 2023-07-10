Швейцария призвала все страны не применять кассетные боеприпасы
Пресс-секретарь МИД Эльчингер: Швейцария призвала все страны не применять кассетные бомбы
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 июл - РИА Новости. Швейцария приняла к сведению решение Соединенных Штатов начать поставку кассетных боеприпасов Украине и призывает государства мира не применять их, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
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"Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединенными Штатами. Являясь государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его. Неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права", - сказал он.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.