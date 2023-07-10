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Швейцария призвала все страны не применять кассетные боеприпасы

Швейцария призвала все страны не применять кассетные боеприпасы - РИА Новости, 10.07.2023

Швейцария призвала все страны не применять кассетные боеприпасы

Швейцария приняла к сведению решение Соединенных Штатов начать поставку кассетных боеприпасов Украине и призывает государства мира не применять их, заявил РИА... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:27

2023-07-10T17:27

2023-07-10T17:44

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ЖЕНЕВА, 10 июл - РИА Новости. Швейцария приняла к сведению решение Соединенных Штатов начать поставку кассетных боеприпасов Украине и призывает государства мира не применять их, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер."Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединенными Штатами. Являясь государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его. Неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права", - сказал он.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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в мире, швейцария, украина, сша