https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883311782.html
Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов
Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2023
Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов
Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсуждали решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине, британский премьер в ходе... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:42
2023-07-10T15:42
2023-07-10T17:54
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсуждали решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине, британский премьер в ходе встречи в Лондоне подтвердил свою приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Сунака. "Мы придерживаемся наших обязательств по конвенции, которые включают в себя противодействие их применению. Мы ничего не меняем в этом отношении, очевидно, что каждая страна должна сама принимать решение", - цитирует агентство представителя британского премьера. По данным агентства, представитель Сунака также отметил, что решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов было сложным, их вынудила Россия. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777. Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники. Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
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сша, лондон, украина, джо байден, мария захарова, риши сунак
США, Лондон, Украина, Джо Байден, Мария Захарова, Риши Сунак
Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов
Сунак в беседе с Байденом подтвердил приверженность конвенции о запрете кассетных снарядов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсуждали решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине, британский премьер в ходе встречи в Лондоне подтвердил свою приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, передает агентство Рейтер
со ссылкой на представителя Сунака.
"Мы придерживаемся наших обязательств по конвенции, которые включают в себя противодействие их применению. Мы ничего не меняем в этом отношении, очевидно, что каждая страна должна сама принимать решение", - цитирует агентство представителя британского премьера.
По данным агентства, представитель Сунака также отметил, что решение США о передаче Киеву
кассетных боеприпасов было сложным, их вынудила Россия
.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.
Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.
Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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