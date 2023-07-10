https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883311782.html

Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов

Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2023

Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсуждали решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине, британский премьер в ходе... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:42

2023-07-10T15:42

2023-07-10T17:54

сша

лондон

украина

джо байден

мария захарова

риши сунак

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсуждали решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине, британский премьер в ходе встречи в Лондоне подтвердил свою приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Сунака. "Мы придерживаемся наших обязательств по конвенции, которые включают в себя противодействие их применению. Мы ничего не меняем в этом отношении, очевидно, что каждая страна должна сама принимать решение", - цитирует агентство представителя британского премьера. По данным агентства, представитель Сунака также отметил, что решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов было сложным, их вынудила Россия. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777. Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники. Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

сша

лондон

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сша, лондон, украина, джо байден, мария захарова, риши сунак