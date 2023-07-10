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За возможное применение немецких кассетных бомб ответит Киев, заявили в ФРГ - РИА Новости, 10.07.2023
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15:37 10.07.2023 (обновлено: 15:40 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883310230.html
За возможное применение немецких кассетных бомб ответит Киев, заявили в ФРГ
За возможное применение немецких кассетных бомб ответит Киев, заявили в ФРГ - РИА Новости, 10.07.2023
За возможное применение немецких кассетных бомб ответит Киев, заявили в ФРГ
За возможное применение кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий несет ответственность Киев, а не Берлин, заявил в понедельник представитель... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:37
2023-07-10T15:40
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
джо байден
нато
анналена бербок
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. За возможное применение кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий несет ответственность Киев, а не Берлин, заявил в понедельник представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. "Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это - совершенно другие обстоятельства", - ответил он на вопрос журналистов о том, как германская сторона отнеслась бы к возможному применению кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий. На уточняющий вопрос Коллатц также назвал поставленные Украине Германией танки "украинскими". "Мы их дали Украине, а они за них в ответе", - подчеркнул он. Представитель МИД страны Себастиан Фишер добавил, что запросов американской стороны на провоз кассетных боеприпасов по территории ФРГ не поступало. Подобный запрос рассматривался бы с точки зрения международной конвенции о запрете кассетных бомб, пояснил он. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на фоне сообщений о планах США передать Украине кассетные боеприпасы, что Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение боеприпасов данного типа. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, нато, анналена бербок
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Анналена Бербок
За возможное применение немецких кассетных бомб ответит Киев, заявили в ФРГ

Минобороны ФРГ: за возможное применение немецких кассетных бомб отвечает Киев, а не Берлин

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. За возможное применение кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий несет ответственность Киев, а не Берлин, заявил в понедельник представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны.
"Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это - совершенно другие обстоятельства", - ответил он на вопрос журналистов о том, как германская сторона отнеслась бы к возможному применению кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
На уточняющий вопрос Коллатц также назвал поставленные Украине Германией танки "украинскими".
"Мы их дали Украине, а они за них в ответе", - подчеркнул он.
Представитель МИД страны Себастиан Фишер добавил, что запросов американской стороны на провоз кассетных боеприпасов по территории ФРГ не поступало. Подобный запрос рассматривался бы с точки зрения международной конвенции о запрете кассетных бомб, пояснил он.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на фоне сообщений о планах США передать Украине кассетные боеприпасы, что Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение боеприпасов данного типа.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжо БайденНАТОАнналена Бербок
 
 
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