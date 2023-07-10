https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883232024.html
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке
Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирного населения в прифронтовых городах, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:54
2023-07-10T12:54
2023-07-10T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирного населения в прифронтовых городах, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Все эти (кассетные – ред.) боеприпасы будут применены не только на фронте, а прежде всего, как принято у ВСУ, против прифронтовых городов – туда, где они смогут дотянуться. А это опять жертвы среди мирного населения", - сказал Гагин. Он отметил, что Украина ранее также обещала не применять другие виды вооружения против гражданского населения, но все это оказалось ложью. В итоге, по словам Гагина, передача кассетных боеприпасов приведет лишь к большим жертвам среди мирного населения.
https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883201993.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке
Гагин: ВСУ применят кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирных жителей