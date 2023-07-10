https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883232024.html

ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке

ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке - РИА Новости, 10.07.2023

ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке

Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирного населения в прифронтовых городах, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:54

2023-07-10T12:54

2023-07-10T12:54

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирного населения в прифронтовых городах, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Все эти (кассетные – ред.) боеприпасы будут применены не только на фронте, а прежде всего, как принято у ВСУ, против прифронтовых городов – туда, где они смогут дотянуться. А это опять жертвы среди мирного населения", - сказал Гагин. Он отметил, что Украина ранее также обещала не применять другие виды вооружения против гражданского населения, но все это оказалось ложью. В итоге, по словам Гагина, передача кассетных боеприпасов приведет лишь к большим жертвам среди мирного населения.

https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883201993.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр