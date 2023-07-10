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ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883232024.html
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке
Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирного населения в прифронтовых городах, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:54
2023-07-10T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирного населения в прифронтовых городах, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Все эти (кассетные – ред.) боеприпасы будут применены не только на фронте, а прежде всего, как принято у ВСУ, против прифронтовых городов – туда, где они смогут дотянуться. А это опять жертвы среди мирного населения", - сказал Гагин. Он отметил, что Украина ранее также обещала не применять другие виды вооружения против гражданского населения, но все это оказалось ложью. В итоге, по словам Гагина, передача кассетных боеприпасов приведет лишь к большим жертвам среди мирного населения.
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безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ применят кассетные боеприпасы против мирных жителей, считают в Донецке

Гагин: ВСУ применят кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирных жителей

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но и против мирного населения в прифронтовых городах, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Все эти (кассетные – ред.) боеприпасы будут применены не только на фронте, а прежде всего, как принято у ВСУ, против прифронтовых городов – туда, где они смогут дотянуться. А это опять жертвы среди мирного населения", - сказал Гагин.
Он отметил, что Украина ранее также обещала не применять другие виды вооружения против гражданского населения, но все это оказалось ложью. В итоге, по словам Гагина, передача кассетных боеприпасов приведет лишь к большим жертвам среди мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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