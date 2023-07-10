https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883201993.html
МИД Китая прокомментировал передачу США кассетных боеприпасов Киеву
МИД Китая прокомментировал передачу США кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 10.07.2023
МИД Китая прокомментировал передачу США кассетных боеприпасов Киеву
Поставка кассетных боеприпасов Киеву чревата возникновением гуманитарных проблем, это еще больше усугубит ситуацию на Украине, заявила представитель МИД КНР Мао РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:30
2023-07-10T10:30
2023-07-10T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
сша
мид кнр
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ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Поставка кассетных боеприпасов Киеву чревата возникновением гуманитарных проблем, это еще больше усугубит ситуацию на Украине, заявила представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге."Многие страны высказались против этого, безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем. Их нужно решать сбалансированно, к передаче кассетных боеприпасов нужно относиться сдержанно и осторожно", — сказала дипломат.Она напомнила, что Пекин всегда считал переговоры единственным путем урегулирования кризиса."Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь, обострять противоречия, приводящие к усугублению украинского кризиса", — сказала Мао Нин.На прошлой неделе Вашингтон объявил о передаче ВСУ кассетных боеприпасов. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят США, КНР, Россия, Украина.По данным российского Минобороны, ВСУ уже использовали их для обстрелов Донецка.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, их применение нарушает права человека.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставки кассетных боеприпасов США Украине ставят под удар мирных людей и нацелены на затягивание кризиса.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, МИД КНР
МИД Китая прокомментировал передачу США кассетных боеприпасов Киеву
МИД Китая предупредил о гуманитарных проблемах после отправки США кассетных бомб Украине
ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Поставка кассетных боеприпасов Киеву чревата возникновением гуманитарных проблем, это еще больше усугубит ситуацию на Украине, заявила представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
"Многие страны высказались против этого, безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем. Их нужно решать сбалансированно, к передаче кассетных боеприпасов нужно относиться сдержанно и осторожно", — сказала дипломат.
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Она напомнила, что Пекин
всегда считал переговоры единственным путем урегулирования кризиса.
«
"Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь, обострять противоречия, приводящие к усугублению украинского кризиса", — сказала Мао Нин.
На прошлой неделе Вашингтон
объявил о передаче ВСУ
кассетных боеприпасов. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят США
, КНР, Россия
, Украина.
По данным российского Минобороны, ВСУ уже использовали их для обстрелов Донецка
.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота
Ильхан Омар, их применение нарушает права человека.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
заявила, что поставки кассетных боеприпасов США Украине ставят под удар мирных людей и нацелены на затягивание кризиса.