https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883188665.html

Пушилин прокомментировал передачу кассетных боеприпасов Украине

Пушилин прокомментировал передачу кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 10.07.2023

Пушилин прокомментировал передачу кассетных боеприпасов Украине

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Россия 24", что украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы и против них лучше использовать... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:33

2023-07-10T09:33

2023-07-10T09:55

специальная военная операция на украине

украина

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

сша

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Россия 24", что украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы и против них лучше использовать превентивные меры.Президент США Джо Байден в пятницу заявил о решении начать поставки кассетных боеприпасов Киеву. По словам главы Белого дома, этот шаг вызван нехваткой артиллерийских снарядов у вооруженных сил Украины. Решение администрации Байдена способствует эскалации украинского конфликта, подчеркнули в МИД России."Украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, и во многом старались это отрицать, и в американском руководстве называли это военным преступлением, но сейчас эта грань пройдена. Открыто и цинично американцы и их некоторые союзники говорят, что это нормально - применять кассетные боеприпасы", - сказал Пушилин.Он добавил, что это недопустимо, "но мы понимаем, с кем имеем дело". "У нас нет никаких иллюзий. Военнослужащим РФ придется усилить противодействие и, конечно, выявление подобных ракет. Лучше использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки", - добавил врио главы ДНР.Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы раскрываются в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и на Донбассе еще до начала специальной военной операции. Действия ВСУ на подконтрольной России территории привели к жертвам среди мирного населения, отмечает международная правозащитная организация Human Rights Watch.

https://ria.ru/20230709/garantii-1883156626.html

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883055891.html

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украина, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, сша