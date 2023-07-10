https://ria.ru/20230710/bezhenka-1883167908.html
В норвежском отеле убили беженку с Украины
В норвежском отеле убили беженку с Украины - РИА Новости, 10.07.2023
В норвежском отеле убили беженку с Украины
В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины, сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T04:48
2023-07-10T04:48
2023-07-10T12:16
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины, сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию."Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины", — говорится в статье.Отмечается, что женщину нашли в гостиничном номере с тяжелыми ранениями. Ее доставили в больницу, но вскоре она умерла. По сообщениям журналистов, полиция "неохотно отвечает" на вопросы об орудии преступления и о том, как именно убили женщину.По подозрению в преступлении задержан иностранец, у которого с погибшей есть совместный ребенок. Ему предъявили обвинения. По информации прессы, мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте.Полиция проводит психиатрическую экспертизу обвиняемого.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, норвегия, берген
В мире, Украина, Норвегия, Берген
В норвежском отеле убили беженку с Украины
В норвежском отеле нашли раненую беженку с Украины, которая позднее умерла в больнице
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины, сообщило издание Nettavisen
со ссылкой на полицию.
«
"Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины", — говорится в статье.
Отмечается, что женщину нашли в гостиничном номере с тяжелыми ранениями. Ее доставили в больницу, но вскоре она умерла. По сообщениям журналистов, полиция "неохотно отвечает" на вопросы об орудии преступления и о том, как именно убили женщину.
По подозрению в преступлении задержан иностранец, у которого с погибшей есть совместный ребенок. Ему предъявили обвинения. По информации прессы, мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте.
Полиция проводит психиатрическую экспертизу обвиняемого.
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