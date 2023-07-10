https://ria.ru/20230710/bezhenka-1883167908.html

В норвежском отеле убили беженку с Украины

В норвежском отеле убили беженку с Украины - РИА Новости, 10.07.2023

В норвежском отеле убили беженку с Украины

В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины, сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T04:48

2023-07-10T04:48

2023-07-10T12:16

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины, сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию."Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины", — говорится в статье.Отмечается, что женщину нашли в гостиничном номере с тяжелыми ранениями. Ее доставили в больницу, но вскоре она умерла. По сообщениям журналистов, полиция "неохотно отвечает" на вопросы об орудии преступления и о том, как именно убили женщину.По подозрению в преступлении задержан иностранец, у которого с погибшей есть совместный ребенок. Ему предъявили обвинения. По информации прессы, мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте.Полиция проводит психиатрическую экспертизу обвиняемого.

https://ria.ru/20230601/germaniya-1875571573.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, норвегия, берген