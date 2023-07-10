https://ria.ru/20230710/bespilotniki-1883319391.html
Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА
Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА - РИА Новости, 10.07.2023
Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА
В Минцифры в сентябре утвердят правила использования систем противодействия беспилотникам, частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:03
2023-07-10T16:03
2023-07-10T16:03
технологии
москва
россия
gps
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_f1abfab9b751be96369dd413bea1b44b.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Минцифры в сентябре утвердят правила использования систем противодействия беспилотникам, частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет доступно только охранным организациям, сообщил РИА Новости в понедельник сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты аналитических ресурсов сообщал о том, что по итогам первого полугодия рост среднего чека на поездки в такси по Москве составит 12-15%, а по России - 4-11%, отмечая, что это связано с ростом затрат на автомобили, нехваткой водителей и сбоями в работе GPS. "Одной из возможных причин роста цен на услуги такси в Москве является проблема с GPS-навигацией. Требуются водители, знающие город. Это связано с тем, что в последнее время даже частные лица начали активно применять системы противодействия беспилотникам, чаще всего это так называемые "глушилки". Бесконтрольная работа такой аппаратуры приводит к созданию помех в навигации", - сказал политик. По его словам, в целях нормализации обстановки Минцифры РФ создало рабочую группу по разработке правил использования систем противодействия беспилотникам. "Уже в сентябре они будут утверждены, после этого частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет доступно только охранным организациям, перечень которых прописан в паспорте антитеррористической защищенности", - отметил законодатель. Таким образом, "ситуация с навигацией вернётся в норму в ближайшие месяцы, а, следовательно, и цены на такси", заключил Шейкин.
https://ria.ru/20230710/zaes-1883169498.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_174aaff5817fe7b03a72733691aa4ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, gps
Технологии, Москва, Россия, GPS
Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА
Сенатор Шейкин: Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Минцифры в сентябре утвердят правила использования систем противодействия беспилотникам, частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет доступно только охранным организациям, сообщил РИА Новости в понедельник сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты аналитических ресурсов сообщал о том, что по итогам первого полугодия рост среднего чека на поездки в такси по Москве
составит 12-15%, а по России
- 4-11%, отмечая, что это связано с ростом затрат на автомобили, нехваткой водителей и сбоями в работе GP
S.
"Одной из возможных причин роста цен на услуги такси в Москве является проблема с GPS-навигацией. Требуются водители, знающие город. Это связано с тем, что в последнее время даже частные лица начали активно применять системы противодействия беспилотникам, чаще всего это так называемые "глушилки". Бесконтрольная работа такой аппаратуры приводит к созданию помех в навигации", - сказал политик.
По его словам, в целях нормализации обстановки Минцифры РФ создало рабочую группу по разработке правил использования систем противодействия беспилотникам. "Уже в сентябре они будут утверждены, после этого частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет доступно только охранным организациям, перечень которых прописан в паспорте антитеррористической защищенности", - отметил законодатель.
Таким образом, "ситуация с навигацией вернётся в норму в ближайшие месяцы, а, следовательно, и цены на такси", заключил Шейкин.
ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС