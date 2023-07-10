https://ria.ru/20230710/bespilotniki-1883319391.html

Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА

Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА - РИА Новости, 10.07.2023

Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА

В Минцифры в сентябре утвердят правила использования систем противодействия беспилотникам, частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:03

2023-07-10T16:03

2023-07-10T16:03

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Минцифры в сентябре утвердят правила использования систем противодействия беспилотникам, частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет доступно только охранным организациям, сообщил РИА Новости в понедельник сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты аналитических ресурсов сообщал о том, что по итогам первого полугодия рост среднего чека на поездки в такси по Москве составит 12-15%, а по России - 4-11%, отмечая, что это связано с ростом затрат на автомобили, нехваткой водителей и сбоями в работе GPS. "Одной из возможных причин роста цен на услуги такси в Москве является проблема с GPS-навигацией. Требуются водители, знающие город. Это связано с тем, что в последнее время даже частные лица начали активно применять системы противодействия беспилотникам, чаще всего это так называемые "глушилки". Бесконтрольная работа такой аппаратуры приводит к созданию помех в навигации", - сказал политик. По его словам, в целях нормализации обстановки Минцифры РФ создало рабочую группу по разработке правил использования систем противодействия беспилотникам. "Уже в сентябре они будут утверждены, после этого частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет доступно только охранным организациям, перечень которых прописан в паспорте антитеррористической защищенности", - отметил законодатель. Таким образом, "ситуация с навигацией вернётся в норму в ближайшие месяцы, а, следовательно, и цены на такси", заключил Шейкин.

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технологии, москва, россия, gps