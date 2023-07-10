https://ria.ru/20230710/bespilotniki-1883308556.html
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников
Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:31
2023-07-10T15:31
2023-07-10T15:31
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599088209_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_b56c11bd43ecf8c75af5a3397d5e24a2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". "Другое направление – гражданские беспилотные авиационные системы. Они могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг. Необходимо развивать их производство, включая компоненты, комплектующие изделия и агрегаты. В ближайшее время запустим соответствующий национальный проект", - сказал Мишустин. Ещё одной важной отраслью премьер назвал разработку собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения. "Инновации в этой сфере помогут вывести экономику страны на новый, если хотите, виток развития", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20230626/bespilotniki-1880550475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599088209_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_c5347262b3614faded8c3dd2567522a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников
Премьер Мишустин: системы гражданских дронов могут стать драйвером для роста в экономике
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром".
"Другое направление – гражданские беспилотные авиационные системы. Они могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг. Необходимо развивать их производство, включая компоненты, комплектующие изделия и агрегаты. В ближайшее время запустим соответствующий национальный проект", - сказал Мишустин.
Ещё одной важной отраслью премьер назвал разработку собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения. "Инновации в этой сфере помогут вывести экономику страны на новый, если хотите, виток развития", - подчеркнул премьер.
В Кирове начали производство беспилотников "Вятка"