https://ria.ru/20230710/bespilotniki-1883308556.html

Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников

Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2023

Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников

Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:31

2023-07-10T15:31

2023-07-10T15:31

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". "Другое направление – гражданские беспилотные авиационные системы. Они могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг. Необходимо развивать их производство, включая компоненты, комплектующие изделия и агрегаты. В ближайшее время запустим соответствующий национальный проект", - сказал Мишустин. Ещё одной важной отраслью премьер назвал разработку собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения. "Инновации в этой сфере помогут вывести экономику страны на новый, если хотите, виток развития", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20230626/bespilotniki-1880550475.html

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россия, михаил мишустин