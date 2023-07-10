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Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2023
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15:31 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/bespilotniki-1883308556.html
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников
Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:31
2023-07-10T15:31
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". "Другое направление – гражданские беспилотные авиационные системы. Они могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг. Необходимо развивать их производство, включая компоненты, комплектующие изделия и агрегаты. В ближайшее время запустим соответствующий национальный проект", - сказал Мишустин. Ещё одной важной отраслью премьер назвал разработку собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения. "Инновации в этой сфере помогут вывести экономику страны на новый, если хотите, виток развития", - подчеркнул премьер.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал развивать производство гражданских беспилотников

Премьер Мишустин: системы гражданских дронов могут стать драйвером для роста в экономике

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг, необходимо развивать их производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром".
"Другое направление – гражданские беспилотные авиационные системы. Они могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг. Необходимо развивать их производство, включая компоненты, комплектующие изделия и агрегаты. В ближайшее время запустим соответствующий национальный проект", - сказал Мишустин.
Ещё одной важной отраслью премьер назвал разработку собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения. "Инновации в этой сфере помогут вывести экономику страны на новый, если хотите, виток развития", - подчеркнул премьер.
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