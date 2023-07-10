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Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 10.07.2023
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16:52 10.07.2023 (обновлено: 16:54 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/benzin-1883335916.html
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 10.07.2023
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника вновь обновила свой исторический... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:52
2023-07-10T16:54
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника вновь обновила свой исторический рекорд, впервые превысив 59 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в понедельник на 0,49%, до 59 198 рублей за тонну. Марка в июне-июле обновила уже несколько рекордов. Так, по итогам торгов в пятницу цена на бензин Аи-92 составила 58 912 рублей за тонну. При этом стоимость марки Аи-95 снизилась в понедельник на 0,05%, до 65 967 рублей. Летнее дизельное топливо потеряло в цене 0,13%, его стоимость составила 51 871 рубль за тонну. Также подешевел авиакеросин - на 3,03%, до 63 472 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,83%, до 21 863 рублей. Мазут подорожал на 1,07%, до 18 442 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже. В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак дал поручения проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.
https://ria.ru/20230609/benzin-1877326357.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд

Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила рекорд, превысив 59 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника вновь обновила свой исторический рекорд, впервые превысив 59 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в понедельник на 0,49%, до 59 198 рублей за тонну. Марка в июне-июле обновила уже несколько рекордов. Так, по итогам торгов в пятницу цена на бензин Аи-92 составила 58 912 рублей за тонну.
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При этом стоимость марки Аи-95 снизилась в понедельник на 0,05%, до 65 967 рублей. Летнее дизельное топливо потеряло в цене 0,13%, его стоимость составила 51 871 рубль за тонну. Также подешевел авиакеросин - на 3,03%, до 63 472 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,83%, до 21 863 рублей. Мазут подорожал на 1,07%, до 18 442 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже.
В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак дал поручения проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92
 
 
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