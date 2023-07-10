https://ria.ru/20230710/bayraktar-1883215416.html

На Украине приступили к строительству завода по производству БПЛА Bayraktar

На Украине приступили к строительству завода по производству БПЛА Bayraktar - РИА Новости, 10.07.2023

На Украине приступили к строительству завода по производству БПЛА Bayraktar

На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:35

2023-07-10T11:35

2023-07-10T15:55

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин в эфире телеканала "Рада". Ранее Камышин сообщал, что Киев и Анкара подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотников. "Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только в меморандумах", — сказал Камышин.Он добавил, что, кроме того, все силы сейчас направлены на обновление военно-промышленного комплекса Украины, это касается в первую очередь производства боеприпасов. Потому что "темпы увеличения производства боеприпасов далеки от наших потребностей", подчеркнул министр. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников составит более 300. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для строительства центра Bayraktar на Украине было согласовано. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230529/bayraktar-1874721138.html

https://ria.ru/20230430/bayraktar-1868794872.html

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украина, в мире, турция