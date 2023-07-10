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Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года - РИА Новости, 10.07.2023
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14:45 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/baykal-1883282304.html
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года
Самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:45
2023-07-10T14:45
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ. "В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации. В дальнейшем на нем станет устанавливаться российский двигатель. Такая работа тоже ведется", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года

Мишустин заявил, что самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал"
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ.
"В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации. В дальнейшем на нем станет устанавливаться российский двигатель. Такая работа тоже ведется", - сказал Мишустин.
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"
26 июня, 14:51
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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