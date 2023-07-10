https://ria.ru/20230710/baykal-1883282304.html

Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года

Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года - РИА Новости, 10.07.2023

Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года

Самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:45

2023-07-10T14:45

2023-07-10T14:45

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771848368_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_8da95a541130ad91786a72625cf43065.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ. "В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации. В дальнейшем на нем станет устанавливаться российский двигатель. Такая работа тоже ведется", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230626/samolety-1880476804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин