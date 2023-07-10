https://ria.ru/20230710/baykal-1883282304.html
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года
Самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:45
2023-07-10T14:45
2023-07-10T14:45
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ. "В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации. В дальнейшем на нем станет устанавливаться российский двигатель. Такая работа тоже ведется", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230626/samolety-1880476804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин анонсировал сертификацию самолета "Байкал" до конца года
Мишустин заявил, что самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в декабре 2023 года