https://ria.ru/20230710/bayden-1883364833.html

Байден дважды опозорился на встрече с Карлом III

Байден дважды опозорился на встрече с Карлом III - РИА Новости, 10.07.2023

Байден дважды опозорился на встрече с Карлом III

Президент США Джо Байден дважды нарушил правила этикета во время встречи с королем Великобритании Карлом III, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:19

2023-07-10T18:19

2023-07-10T20:11

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды нарушил правила этикета во время встречи с королем Великобритании Карлом III, пишет Daily Mail."Байден сегодня нарушил протокол, опередив монарха на два шага во время их встречи в Виндзорском замке", — говорится в материале.Кроме того, до этого глава Белого дома похлопал Карла III по спине, хотя по правилам не следует прикасаться к королевским особам таким образом, отмечается в статье.Как рассказал изданию эксперт по этикету Уильям Хэнсон, на подобных мероприятиях лидеры стран должны находиться недалеко друг от друга. Ошибку американского лидера он объяснил тем, что тот, вероятно, был излишне расслаблен или не прослушал инструктаж.

https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html

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в мире, сша, джо байден, карл iii, великобритания