https://ria.ru/20230710/bayden-1883364833.html
Байден дважды опозорился на встрече с Карлом III
Байден дважды опозорился на встрече с Карлом III - РИА Новости, 10.07.2023
Байден дважды опозорился на встрече с Карлом III
Президент США Джо Байден дважды нарушил правила этикета во время встречи с королем Великобритании Карлом III, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:19
2023-07-10T18:19
2023-07-10T20:11
в мире
сша
джо байден
карл iii
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883362785_3:0:903:506_1920x0_80_0_0_a9bae68e03cccaffe5290c10fe276a95.png
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды нарушил правила этикета во время встречи с королем Великобритании Карлом III, пишет Daily Mail."Байден сегодня нарушил протокол, опередив монарха на два шага во время их встречи в Виндзорском замке", — говорится в материале.Кроме того, до этого глава Белого дома похлопал Карла III по спине, хотя по правилам не следует прикасаться к королевским особам таким образом, отмечается в статье.Как рассказал изданию эксперт по этикету Уильям Хэнсон, на подобных мероприятиях лидеры стран должны находиться недалеко друг от друга. Ошибку американского лидера он объяснил тем, что тот, вероятно, был излишне расслаблен или не прослушал инструктаж.
https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883362785_115:0:790:506_1920x0_80_0_0_71b8385dac9252fb70fd8cc03c914a45.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карл iii, великобритания
В мире, США, Джо Байден, Карл III, Великобритания
Байден дважды опозорился на встрече с Карлом III
Daily Mail: Байден дважды нарушил протокол на встрече с королем Великобритании Карлом III