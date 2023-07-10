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СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера - РИА Новости, 10.07.2023
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16:58 10.07.2023 (обновлено: 17:24 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/bayden-1883336981.html
СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера
СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера
Президент США Джо Байден за закрытыми дверями склонен выходить из себя и кричать на своих подчиненных, что вынуждает некоторых из близких советников... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:58
2023-07-10T17:24
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями склонен выходить из себя и кричать на своих подчиненных, что вынуждает некоторых из близких советников американского лидера избегать встреч с ним наедине, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на действующих и бывших чиновников Белого дома. Как отмечают источники, которые неоднократно становились как свидетелями, так и жертвами подобных вспышек агрессии, на публике президент США часто говорит шепотом. Однако наедине глава государства не чурается поддаваться гневу и вести дискуссию на повышенных тонах, добавляют они. "За закрытыми дверями у Байдена такой вспыльчивый характер, что ряд помощников стараются избегать встречи с ним наедине. Некоторые даже берут с собой напарников в качестве щита, чтобы не принимать удар целиком на себя", - информируют собеседники. Приводимые ими примеры нападок президента на подчиненных включают нецензурную лексику, что, как отмечает портал, позволяет составить более полное представление о Байдене, нежели "тщательно культивируемый образ доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки-авиаторы и мороженое". По утверждениям чиновников Белого дома, под удар Байдена могут попасть как старшие, так и младшие помощники. Некоторые из них сетуют, что главе государства было бы лучше время от времени демонстрировать свой гнев публике, чтобы развеять сомнения избирателей, которые видят, что 80-летний президент подчас ведет себя отстраненно, и задумываются о том, что Байден слишком стар для пребывания в должности. "Никто не чувствует себя в безопасности", - подытожил один из собеседников портала, характеризуя атмосферу в присутствии американского лидера.
https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html
https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера

Axios: Байден склонен кричать на подчиненных, поэтому они избегают встреч с ним наедине

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями склонен выходить из себя и кричать на своих подчиненных, что вынуждает некоторых из близких советников американского лидера избегать встреч с ним наедине, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на действующих и бывших чиновников Белого дома.
Как отмечают источники, которые неоднократно становились как свидетелями, так и жертвами подобных вспышек агрессии, на публике президент США часто говорит шепотом. Однако наедине глава государства не чурается поддаваться гневу и вести дискуссию на повышенных тонах, добавляют они.
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"За закрытыми дверями у Байдена такой вспыльчивый характер, что ряд помощников стараются избегать встречи с ним наедине. Некоторые даже берут с собой напарников в качестве щита, чтобы не принимать удар целиком на себя", - информируют собеседники. Приводимые ими примеры нападок президента на подчиненных включают нецензурную лексику, что, как отмечает портал, позволяет составить более полное представление о Байдене, нежели "тщательно культивируемый образ доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки-авиаторы и мороженое".
По утверждениям чиновников Белого дома, под удар Байдена могут попасть как старшие, так и младшие помощники. Некоторые из них сетуют, что главе государства было бы лучше время от времени демонстрировать свой гнев публике, чтобы развеять сомнения избирателей, которые видят, что 80-летний президент подчас ведет себя отстраненно, и задумываются о том, что Байден слишком стар для пребывания в должности.
"Никто не чувствует себя в безопасности", - подытожил один из собеседников портала, характеризуя атмосферу в присутствии американского лидера.
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