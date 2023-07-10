https://ria.ru/20230710/bayden-1883336981.html

СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера

СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями склонен выходить из себя и кричать на своих подчиненных, что вынуждает некоторых из близких советников... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:58

2023-07-10T16:58

2023-07-10T17:24

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями склонен выходить из себя и кричать на своих подчиненных, что вынуждает некоторых из близких советников американского лидера избегать встреч с ним наедине, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на действующих и бывших чиновников Белого дома. Как отмечают источники, которые неоднократно становились как свидетелями, так и жертвами подобных вспышек агрессии, на публике президент США часто говорит шепотом. Однако наедине глава государства не чурается поддаваться гневу и вести дискуссию на повышенных тонах, добавляют они. "За закрытыми дверями у Байдена такой вспыльчивый характер, что ряд помощников стараются избегать встречи с ним наедине. Некоторые даже берут с собой напарников в качестве щита, чтобы не принимать удар целиком на себя", - информируют собеседники. Приводимые ими примеры нападок президента на подчиненных включают нецензурную лексику, что, как отмечает портал, позволяет составить более полное представление о Байдене, нежели "тщательно культивируемый образ доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки-авиаторы и мороженое". По утверждениям чиновников Белого дома, под удар Байдена могут попасть как старшие, так и младшие помощники. Некоторые из них сетуют, что главе государства было бы лучше время от времени демонстрировать свой гнев публике, чтобы развеять сомнения избирателей, которые видят, что 80-летний президент подчас ведет себя отстраненно, и задумываются о том, что Байден слишком стар для пребывания в должности. "Никто не чувствует себя в безопасности", - подытожил один из собеседников портала, характеризуя атмосферу в присутствии американского лидера.

https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html

https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден