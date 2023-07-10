https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html

Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей

Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей - РИА Новости, 10.07.2023

Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей

Необычное поведение президента США Джо Байдена на трапе самолета, попавшее на видео, удивило пользователей Сети. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:03

2023-07-10T10:03

2023-07-10T15:58

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джо байден

риши сунак

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нато

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Необычное поведение президента США Джо Байдена на трапе самолета, попавшее на видео, удивило пользователей Сети. На записи показано, как глава Белого дома спускается по ступеням, внезапно останавливается и немного приседает."Опять он прыгает", — написал пользователь в комментарии под роликом."А знак "Смотрите под ноги" всегда был на трапе?" — задался вопросом второй."У него болезнь Паркинсона", — предположил третий."Опасность прибыла", — пошутил комментатор."Миссия выполнена", — прокомментировал подписчик момент, когда Байден спустился с трапа.Накануне вечером Байден прилетел в Лондон на переговоры с британским премьером Риши Сунаком и королем Карлом III. Затем американский президент отправится в Вильнюс на саммит НАТО.

https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html

https://ria.ru/20230707/podium-1882704480.html

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Выход Байдена из самолета по прибытии в Великобританию Выход Байдена из самолета по прибытии в Великобританию 2023-07-10T10:03 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лондон, вильнюс, джо байден, риши сунак, карл iii, нато