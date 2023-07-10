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Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей - РИА Новости, 10.07.2023
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10:03 10.07.2023 (обновлено: 15:58 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html
Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей
Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей - РИА Новости, 10.07.2023
Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей
Необычное поведение президента США Джо Байдена на трапе самолета, попавшее на видео, удивило пользователей Сети. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:03
2023-07-10T15:58
в мире
сша
лондон
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джо байден
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Необычное поведение президента США Джо Байдена на трапе самолета, попавшее на видео, удивило пользователей Сети. На записи показано, как глава Белого дома спускается по ступеням, внезапно останавливается и немного приседает."Опять он прыгает", — написал пользователь в комментарии под роликом."А знак "Смотрите под ноги" всегда был на трапе?" — задался вопросом второй."У него болезнь Паркинсона", — предположил третий."Опасность прибыла", — пошутил комментатор."Миссия выполнена", — прокомментировал подписчик момент, когда Байден спустился с трапа.Накануне вечером Байден прилетел в Лондон на переговоры с британским премьером Риши Сунаком и королем Карлом III. Затем американский президент отправится в Вильнюс на саммит НАТО.
https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html
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Выход Байдена из самолета по прибытии в Великобританию
Выход Байдена из самолета по прибытии в Великобританию
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в мире, сша, лондон, вильнюс, джо байден, риши сунак, карл iii, нато
В мире, США, Лондон, Вильнюс, Джо Байден, Риши Сунак, Карл III, НАТО
Странная деталь в поведении Байдена попала на видео и шокировала зрителей

Видео с приседом Байдена на трапе самолета шокировало пользователей Сети

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Необычное поведение президента США Джо Байдена на трапе самолета, попавшее на видео, удивило пользователей Сети.
На записи показано, как глава Белого дома спускается по ступеням, внезапно останавливается и немного приседает.
"Опять он прыгает", — написал пользователь в комментарии под роликом.
"А знак "Смотрите под ноги" всегда был на трапе?" — задался вопросом второй.
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"У него болезнь Паркинсона", — предположил третий.
"Опасность прибыла", — пошутил комментатор.
"Миссия выполнена", — прокомментировал подписчик момент, когда Байден спустился с трапа.
Накануне вечером Байден прилетел в Лондон на переговоры с британским премьером Риши Сунаком и королем Карлом III. Затем американский президент отправится в Вильнюс на саммит НАТО.
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В миреСШАЛондонВильнюсДжо БайденРиши СунакКарл IIIНАТО
 
 
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