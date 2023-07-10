https://ria.ru/20230710/batalon-1883392063.html

Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач

Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач - РИА Новости, 10.07.2023

Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в отправке в места выполнения боевых задач военнослужащих-контрактников именного батальона "Тула",... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T21:09

2023-07-10T21:09

2023-07-10T21:09

тульская область

тульская область

алексей дюмин

тула

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спецоперация на востоке украины

спецоперация

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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в отправке в места выполнения боевых задач военнослужащих-контрактников именного батальона "Тула", сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "Вы – бойцы именного батальона "Тула". Это большая честь, серьёзная ответственность и своего рода оберег. Приняв военную присягу, вы поклялись в верности своей стране. В этот непростой период вам предстоит исполнить свой воинский долг. Туляки всегда надёжно стояли на страже Отечества. Доблестью прославляли героическую тульскую землю. Уверен, что вы продолжите эти крепкие ратные традиции", - обратился глава региона к бойцам. Как отмечают в пресс-службе, ранее губернатор лично посещал занятия по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовке батальона. По его инициативе бойцов обучали опытные и профессиональные инструкторы самых элитных подразделений ВС РФ и представители Федерации практической стрельбы. Также Дюмин передавал военнослужащим дополнительные элементы экипировки, снаряжение и специальное оборудование. Кроме того, Тульская область на постоянной основе оказывает всестороннюю поддержку семьям бойцов. "Мы будем и дальше на связи с вашими командирами. И по вашим заявкам продолжим доставлять вам всё, что нужно для выполнения боевых задач. Также вы можете быть спокойны за своих родных и близких. Мы сделаем всё, чтобы помочь им в решении самых разных вопросов: от бытовых до юридических… Спасибо за то, что в тяжёлое для страны время вы приняли единственно верное решение. Выполняйте поставленные задачи и возвращаетесь домой с Победой", - подчеркнул Дюмин. В правительстве отметили, что в Тульской области продолжается отбор на службу по контракту в военкомате по адресу: Тула, улица Коминтерна, дом 28.

https://ria.ru/20221213/podderzhka-1838285287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, тула, вооруженные силы рф, сво, спецоперация на востоке украины, спецоперация