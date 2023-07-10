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Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач - РИА Новости, 10.07.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
21:09 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/batalon-1883392063.html
Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач
Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач - РИА Новости, 10.07.2023
Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в отправке в места выполнения боевых задач военнослужащих-контрактников именного батальона "Тула",... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:09
2023-07-10T21:09
тульская область
тульская область
алексей дюмин
тула
вооруженные силы рф
сво
спецоперация на востоке украины
спецоперация
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в отправке в места выполнения боевых задач военнослужащих-контрактников именного батальона "Тула", сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "Вы – бойцы именного батальона "Тула". Это большая честь, серьёзная ответственность и своего рода оберег. Приняв военную присягу, вы поклялись в верности своей стране. В этот непростой период вам предстоит исполнить свой воинский долг. Туляки всегда надёжно стояли на страже Отечества. Доблестью прославляли героическую тульскую землю. Уверен, что вы продолжите эти крепкие ратные традиции", - обратился глава региона к бойцам. Как отмечают в пресс-службе, ранее губернатор лично посещал занятия по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовке батальона. По его инициативе бойцов обучали опытные и профессиональные инструкторы самых элитных подразделений ВС РФ и представители Федерации практической стрельбы. Также Дюмин передавал военнослужащим дополнительные элементы экипировки, снаряжение и специальное оборудование. Кроме того, Тульская область на постоянной основе оказывает всестороннюю поддержку семьям бойцов. "Мы будем и дальше на связи с вашими командирами. И по вашим заявкам продолжим доставлять вам всё, что нужно для выполнения боевых задач. Также вы можете быть спокойны за своих родных и близких. Мы сделаем всё, чтобы помочь им в решении самых разных вопросов: от бытовых до юридических… Спасибо за то, что в тяжёлое для страны время вы приняли единственно верное решение. Выполняйте поставленные задачи и возвращаетесь домой с Победой", - подчеркнул Дюмин. В правительстве отметили, что в Тульской области продолжается отбор на службу по контракту в военкомате по адресу: Тула, улица Коминтерна, дом 28.
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тульская область, алексей дюмин, тула, вооруженные силы рф, сво, спецоперация на востоке украины, спецоперация
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Тула, Вооруженные силы РФ, СВО, Спецоперация на востоке Украины, Спецоперация

Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач

© Фото : правительство Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично проводил именной батальон Тула на выполнение боевых задач - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично проводил именной батальон "Тула" на выполнение боевых задач
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в отправке в места выполнения боевых задач военнослужащих-контрактников именного батальона "Тула", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Вы – бойцы именного батальона "Тула". Это большая честь, серьёзная ответственность и своего рода оберег. Приняв военную присягу, вы поклялись в верности своей стране. В этот непростой период вам предстоит исполнить свой воинский долг. Туляки всегда надёжно стояли на страже Отечества. Доблестью прославляли героическую тульскую землю. Уверен, что вы продолжите эти крепкие ратные традиции", - обратился глава региона к бойцам.
Как отмечают в пресс-службе, ранее губернатор лично посещал занятия по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовке батальона. По его инициативе бойцов обучали опытные и профессиональные инструкторы самых элитных подразделений ВС РФ и представители Федерации практической стрельбы. Также Дюмин передавал военнослужащим дополнительные элементы экипировки, снаряжение и специальное оборудование. Кроме того, Тульская область на постоянной основе оказывает всестороннюю поддержку семьям бойцов.
"Мы будем и дальше на связи с вашими командирами. И по вашим заявкам продолжим доставлять вам всё, что нужно для выполнения боевых задач. Также вы можете быть спокойны за своих родных и близких. Мы сделаем всё, чтобы помочь им в решении самых разных вопросов: от бытовых до юридических… Спасибо за то, что в тяжёлое для страны время вы приняли единственно верное решение. Выполняйте поставленные задачи и возвращаетесь домой с Победой", - подчеркнул Дюмин.
В правительстве отметили, что в Тульской области продолжается отбор на службу по контракту в военкомате по адресу: Тула, улица Коминтерна, дом 28.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО
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Тульская областьТульская областьАлексей ДюминТулаВооруженные силы РФСВОСпецоперация на востоке УкраиныСпецоперация
 
 
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