https://ria.ru/20230710/avariya-1883383543.html

В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб

В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб - РИА Новости, 10.07.2023

В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб

Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении мотоблока с тележкой и мотоциклом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:08

2023-07-10T20:08

2023-07-10T20:15

происшествия

авто

советский

мелеузовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении мотоблока с тележкой и мотоциклом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. Авария произошла в Мелеузовском районе в деревне Зирган по улице Советская, уточнили в ведомстве. "Столкнулись мотоблок с тележкой и мотоцикл. В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе четыре ребёнка. Погиб один взрослый человек (водитель мотоблока)", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы для жизни детей нет.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

советский

мелеузовский район

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происшествия, авто, советский , мелеузовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)