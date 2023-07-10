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В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб - РИА Новости, 10.07.2023
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20:08 10.07.2023 (обновлено: 20:15 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/avariya-1883383543.html
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб - РИА Новости, 10.07.2023
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб
Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении мотоблока с тележкой и мотоциклом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:08
2023-07-10T20:15
происшествия
авто
советский
мелеузовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении мотоблока с тележкой и мотоциклом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. Авария произошла в Мелеузовском районе в деревне Зирган по улице Советская, уточнили в ведомстве. "Столкнулись мотоблок с тележкой и мотоцикл. В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе четыре ребёнка. Погиб один взрослый человек (водитель мотоблока)", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы для жизни детей нет.
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советский
мелеузовский район
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происшествия, авто, советский , мелеузовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Советский , Мелеузовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб

В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, погиб человек и шесть пострадали

© ГУ МЧС России по Республике БашкортостанВ н.п. Зирган по ул. Советская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х транспортных средств: мотоблок с тележкой и мотоцикл
В н.п. Зирган по ул. Советская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х транспортных средств: мотоблок с тележкой и мотоцикл
© ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
В н.п. Зирган по ул. Советская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х транспортных средств: мотоблок с тележкой и мотоцикл
Читать ria.ru в
УФА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении мотоблока с тележкой и мотоциклом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Авария произошла в Мелеузовском районе в деревне Зирган по улице Советская, уточнили в ведомстве.
"Столкнулись мотоблок с тележкой и мотоцикл. В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе четыре ребёнка. Погиб один взрослый человек (водитель мотоблока)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы для жизни детей нет.
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ПроисшествияАвтоСоветскийМелеузовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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