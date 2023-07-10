https://ria.ru/20230710/avariya-1883383543.html
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб - РИА Новости, 10.07.2023
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб
Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении мотоблока с тележкой и мотоциклом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:08
2023-07-10T20:08
2023-07-10T20:15
происшествия
авто
советский
мелеузовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении мотоблока с тележкой и мотоциклом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. Авария произошла в Мелеузовском районе в деревне Зирган по улице Советская, уточнили в ведомстве. "Столкнулись мотоблок с тележкой и мотоцикл. В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе четыре ребёнка. Погиб один взрослый человек (водитель мотоблока)", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы для жизни детей нет.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
советский
мелеузовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, советский , мелеузовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Советский , Мелеузовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб
В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, погиб человек и шесть пострадали