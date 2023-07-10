https://ria.ru/20230710/artisty-1883210710.html

Артисты выступили в зоне СВО в честь Дня семьи, любви и верности

Артисты выступили в зоне СВО в честь Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 10.07.2023

Артисты выступили в зоне СВО в честь Дня семьи, любви и верности

Артисты лейбла "Брайт Стар", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и Роман Архипов выступили перед военными и жителями новых регионов в День семьи, любви и верности,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:25

2023-07-10T12:25

2023-07-10T19:39

шоубиз

день семьи, любви и верности в россии

стаханов

луганская народная республика

роман архипов

"русская медиагруппа"

знаменитости

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Артисты лейбла "Брайт Стар", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и Роман Архипов выступили перед военными и жителями новых регионов в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Музыканты посетили два города седьмого и восьмого июля. В первый день они вышли на сцену военного госпиталя в Стаханове. К московским исполнителям присоединился принявший участие в боевых действиях заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков.Артисты не только дали концерт, но и привезли подарки – компьютер для ведения документации, радиоприемники, бумбоксы и постельное белье. Затем музыканты посетили город Северодонецк. Они подарили игрушки и канцтовары для детей, постельные комплекты и средства гигиены и пообещали вернуться с концертом, когда отодвинется линия фронта. После этого артисты побывали в больнице Старобельска. Там ЮрКисс, ВладиМир и Мидас из лейбла "Брайт стар" передали сертификаты за подбитую вражескую западную технику подразделению "Ахмат". Исполнители взяли пример со старшего поколения: Григория Лепса, Николая Баскова и Владимира Киселева, чья инициатива награждать солдат за уничтоженные западные танки была озвучена на ПМЭФ-23. Восьмого июля исполнители побывали в городе Валуйки, где подарили микроавтобус местной организации ветеранов боевых действий. Финальной точкой выступления стал военный госпиталь Белгорода. Артисты дали концерт прямо на улице между двумя корпусами больницы. Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир поддержали российских бойцов сразу после начала спецоперации. Они выступали в новых регионах, военных госпиталях и привозили гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20230626/radio-1880452554.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

день семьи, любви и верности в россии, стаханов, луганская народная республика, роман архипов, "русская медиагруппа", знаменитости