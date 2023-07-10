Артисты выступили в зоне СВО в честь Дня семьи, любви и верности
Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир выступили в зоне СВО в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Артисты лейбла "Брайт Стар", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и Роман Архипов выступили перед военными и жителями новых регионов в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
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© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
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Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
1 из 2
Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
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Музыканты посетили два города седьмого и восьмого июля. В первый день они вышли на сцену военного госпиталя в Стаханове. К московским исполнителям присоединился принявший участие в боевых действиях заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков.
Артисты не только дали концерт, но и привезли подарки – компьютер для ведения документации, радиоприемники, бумбоксы и постельное белье.
Затем музыканты посетили город Северодонецк. Они подарили игрушки и канцтовары для детей, постельные комплекты и средства гигиены и пообещали вернуться с концертом, когда отодвинется линия фронта.
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
1 из 2
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
2 из 2
Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
1 из 2
Концерты в новых регионах в честь Дня семьи, любви и верности
© Фото : пресс-служба "Русской медиагруппы"
2 из 2
После этого артисты побывали в больнице Старобельска. Там ЮрКисс, ВладиМир и Мидас из лейбла "Брайт стар" передали сертификаты за подбитую вражескую западную технику подразделению "Ахмат".
Исполнители взяли пример со старшего поколения: Григория Лепса, Николая Баскова и Владимира Киселева, чья инициатива награждать солдат за уничтоженные западные танки была озвучена на ПМЭФ-23.
Восьмого июля исполнители побывали в городе Валуйки, где подарили микроавтобус местной организации ветеранов боевых действий. Финальной точкой выступления стал военный госпиталь Белгорода. Артисты дали концерт прямо на улице между двумя корпусами больницы.
Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир поддержали российских бойцов сразу после начала спецоперации. Они выступали в новых регионах, военных госпиталях и привозили гуманитарную помощь.