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В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке - РИА Новости, 10.07.2023
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19:26 10.07.2023 (обновлено: 20:15 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/arest-1883376884.html
В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке
В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке - РИА Новости, 10.07.2023
В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке
В Великом Новгороде арестовали мужчину, который убил сожительницу, а затем спрятал ее тело в бочку на балконе квартиры, сообщила пресс-служба управления СК... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:26
2023-07-10T20:15
происшествия
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде арестовали мужчину, который убил сожительницу, а затем спрятал ее тело в бочку на балконе квартиры, сообщила пресс-служба управления СК России по региону в Telegram-канале."Сегодня по ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, мужчине предъявили обвинение в убийстве, вину он полностью признал.По версии следствия, в начале июня обвиняемый во время ссоры задушил 23-летнюю сожительницу ручкой от сумки. Спустя несколько дней он спрятал тело девушки в бочку и вынес ее на балкон со знакомым, которому сказал, что внутри находятся удобрения. Через месяц преступник переехал к своей знакомой, где его и задержали.
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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке

В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело сожительницы в бочке на балконе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде арестовали мужчину, который убил сожительницу, а затем спрятал ее тело в бочку на балконе квартиры, сообщила пресс-служба управления СК России по региону в Telegram-канале.
"Сегодня по ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, мужчине предъявили обвинение в убийстве, вину он полностью признал.
По версии следствия, в начале июня обвиняемый во время ссоры задушил 23-летнюю сожительницу ручкой от сумки. Спустя несколько дней он спрятал тело девушки в бочку и вынес ее на балкон со знакомым, которому сказал, что внутри находятся удобрения. Через месяц преступник переехал к своей знакомой, где его и задержали.
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ПроисшествияВеликий НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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