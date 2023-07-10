https://ria.ru/20230710/arest-1883376884.html

В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке

В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке - РИА Новости, 10.07.2023

В Великом Новгороде арестовали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке

В Великом Новгороде арестовали мужчину, который убил сожительницу, а затем спрятал ее тело в бочку на балконе квартиры, сообщила пресс-служба управления СК... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:26

2023-07-10T19:26

2023-07-10T20:15

происшествия

великий новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде арестовали мужчину, который убил сожительницу, а затем спрятал ее тело в бочку на балконе квартиры, сообщила пресс-служба управления СК России по региону в Telegram-канале."Сегодня по ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, мужчине предъявили обвинение в убийстве, вину он полностью признал.По версии следствия, в начале июня обвиняемый во время ссоры задушил 23-летнюю сожительницу ручкой от сумки. Спустя несколько дней он спрятал тело девушки в бочку и вынес ее на балкон со знакомым, которому сказал, что внутри находятся удобрения. Через месяц преступник переехал к своей знакомой, где его и задержали.

https://ria.ru/20230630/arest-1881549590.html

великий новгород

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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия