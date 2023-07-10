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Торговая марка "Активиа" сменит название в России - РИА Новости, 10.07.2023
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14:59 10.07.2023 (обновлено: 16:54 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/aktivia-1883294176.html
Торговая марка "Активиа" сменит название в России
Торговая марка "Активиа" сменит название в России - РИА Новости, 10.07.2023
Торговая марка "Активиа" сменит название в России
Французская компания Danone переименует свой бренд "Активиа" — теперь он будет фигурировать на российском рынке под названием "АктиБио", следует из... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:59
2023-07-10T16:54
экономика
россия
danone
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Французская компания Danone переименует свой бренд "Активиа" — теперь он будет фигурировать на российском рынке под названием "АктиБио", следует из пресс-релиза. "Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки", — говорится в сообщении.Сама же продукция останется прежней, заверили в компании. Сохранятся технология и рецептура, вкус, а также стандарты качества и безопасности, производить продукт будут на тех же производственных мощностях. В Danone отметили, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России.В октябре Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что компания отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы. Среди них назывались крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Дамате" и "ЭкоНива", а также арабские и китайские инвесторы. Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года. По словам источников РИА Новости, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка. В годовом отчете компания отмечала, что продажа бизнеса в России может привести к списанию до миллиарда евро.
https://ria.ru/20230407/danone-1863715545.html
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экономика, россия, danone
Экономика, Россия, Danone
Торговая марка "Активиа" сменит название в России

Компания Danone локализует бренд "Активиа" для российского рынка под названием "АктиБио"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПродажа питьевых йогуртов
Продажа питьевых йогуртов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Продажа питьевых йогуртов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Французская компания Danone переименует свой бренд "Активиа" — теперь он будет фигурировать на российском рынке под названием "АктиБио", следует из пресс-релиза.
"Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки", — говорится в сообщении.
Сама же продукция останется прежней, заверили в компании. Сохранятся технология и рецептура, вкус, а также стандарты качества и безопасности, производить продукт будут на тех же производственных мощностях.
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В Danone отметили, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России.
В октябре Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что компания отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы. Среди них назывались крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Дамате" и "ЭкоНива", а также арабские и китайские инвесторы.
Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года. По словам источников РИА Новости, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка. В годовом отчете компания отмечала, что продажа бизнеса в России может привести к списанию до миллиарда евро.
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