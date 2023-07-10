https://ria.ru/20230710/aktivia-1883294176.html

Торговая марка "Активиа" сменит название в России

Торговая марка "Активиа" сменит название в России - РИА Новости, 10.07.2023

Торговая марка "Активиа" сменит название в России

Французская компания Danone переименует свой бренд "Активиа" — теперь он будет фигурировать на российском рынке под названием "АктиБио", следует из... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:59

2023-07-10T14:59

2023-07-10T16:54

экономика

россия

danone

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Французская компания Danone переименует свой бренд "Активиа" — теперь он будет фигурировать на российском рынке под названием "АктиБио", следует из пресс-релиза. "Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки", — говорится в сообщении.Сама же продукция останется прежней, заверили в компании. Сохранятся технология и рецептура, вкус, а также стандарты качества и безопасности, производить продукт будут на тех же производственных мощностях. В Danone отметили, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России.В октябре Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что компания отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы. Среди них назывались крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Дамате" и "ЭкоНива", а также арабские и китайские инвесторы. Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года. По словам источников РИА Новости, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка. В годовом отчете компания отмечала, что продажа бизнеса в России может привести к списанию до миллиарда евро.

https://ria.ru/20230407/danone-1863715545.html

https://ria.ru/20220914/kholodilnik-1816677456.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, danone