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Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО - РИА Новости, 09.07.2023
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО
Ложные надежны президента Украины Владимира Зеленского на членство в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:00
2023-07-09T23:00
2023-07-09T23:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ложные надежны президента Украины Владимира Зеленского на членство в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет. <…> Запад обдурил", — высказал свое мнение эксперт.По его словам, глава киевского режима превратил страну в руины. Соскин уверен, что президенту не стоило и пытаться получить членство в альянсе и устраивать "пляски на костях", а в место этого ему следовало начать переговоры о прекращении огня."Украинцев уничтожают каждый день. Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать", — возмутился он.Спикер также добавил, что внутри страны усиливаются противоречия из-за тяжелого экономического и социального положения, что в скором времени, по его мнению, может привести к революции на Украине.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, нато
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, НАТО
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО
Экс-советник Кучмы Соскин: провал Украины со вступлением в НАТО может привести к революции
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Ложные надежны президента Украины Владимира Зеленского на членство в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
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"Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет. <…> Запад обдурил", — высказал свое мнение эксперт.
По его словам, глава киевского режима превратил страну в руины. Соскин уверен, что президенту не стоило и пытаться получить членство в альянсе и устраивать "пляски на костях", а в место этого ему следовало начать переговоры о прекращении огня.
"Украинцев уничтожают каждый день. Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать", — возмутился он.
Спикер также добавил, что внутри страны усиливаются противоречия из-за тяжелого экономического и социального положения, что в скором времени, по его мнению, может привести к революции на Украине.
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