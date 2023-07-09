Рейтинг@Mail.ru
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883157402.html
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО - РИА Новости, 09.07.2023
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО
Ложные надежны президента Украины Владимира Зеленского на членство в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:00
2023-07-09T23:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871686517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5df23d5789560b68752c4f38753d46d.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ложные надежны президента Украины Владимира Зеленского на членство в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет. &lt;…&gt; Запад обдурил&quot;, — высказал свое мнение эксперт.По его словам, глава киевского режима превратил страну в руины. Соскин уверен, что президенту не стоило и пытаться получить членство в альянсе и устраивать "пляски на костях", а в место этого ему следовало начать переговоры о прекращении огня."Украинцев уничтожают каждый день. Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать", — возмутился он.Спикер также добавил, что внутри страны усиливаются противоречия из-за тяжелого экономического и социального положения, что в скором времени, по его мнению, может привести к революции на Украине.
https://ria.ru/20230709/bayden-1883149979.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871686517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f8273376d7d89c1a70c63dc3e33515d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, нато
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, НАТО
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО

Экс-советник Кучмы Соскин: провал Украины со вступлением в НАТО может привести к революции

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ложные надежны президента Украины Владимира Зеленского на членство в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет. <…> Запад обдурил", — высказал свое мнение эксперт.

По его словам, глава киевского режима превратил страну в руины. Соскин уверен, что президенту не стоило и пытаться получить членство в альянсе и устраивать "пляски на костях", а в место этого ему следовало начать переговоры о прекращении огня.
"Украинцев уничтожают каждый день. Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать", — возмутился он.
Спикер также добавил, что внутри страны усиливаются противоречия из-за тяжелого экономического и социального положения, что в скором времени, по его мнению, может привести к революции на Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
"Невзирая на жертвы". Байдена уличили в тайной операции на Украине
Вчера, 21:12
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала