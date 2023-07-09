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В США заявили о последнем предупреждении Зеленскому - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 09.07.2023 (обновлено: 17:40 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883119580.html
В США заявили о последнем предупреждении Зеленскому
В США заявили о последнем предупреждении Зеленскому - РИА Новости, 09.07.2023
В США заявили о последнем предупреждении Зеленскому
Западные страны предостерегли Владимира Зеленского от попыток совершить диверсию на Запорожской АЭС, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:19
2023-07-09T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
скотт риттер
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Западные страны предостерегли Владимира Зеленского от попыток совершить диверсию на Запорожской АЭС, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились&quot;, — пояснил военный.По мнению Риттера, президент Украины может использовать диверсию как повод для вмешательства других стран, которые, как он считает, помогут ему вернуть контроль над атомной электростанцией.Самостоятельно ВСУ не смогут организовать такую операцию из-за хорошей подготовки российской армии. В Москве осведомлены о планах киевских властей и своевременно смогли бы предотвратить угрозу в случае необходимости, резюмировал бывший разведчик.
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, скотт риттер, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
В США заявили о последнем предупреждении Зеленскому

Бывший американский разведчик Риттер: Запад избавится от Зеленского в случае атаки на ЗАЭС

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Западные страны предостерегли Владимира Зеленского от попыток совершить диверсию на Запорожской АЭС, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились", — пояснил военный.

По мнению Риттера, президент Украины может использовать диверсию как повод для вмешательства других стран, которые, как он считает, помогут ему вернуть контроль над атомной электростанцией.
Самостоятельно ВСУ не смогут организовать такую операцию из-за хорошей подготовки российской армии. В Москве осведомлены о планах киевских властей и своевременно смогли бы предотвратить угрозу в случае необходимости, резюмировал бывший разведчик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСкотт РиттерЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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