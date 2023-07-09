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Три взрыва прогремели под Мелитополем - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 09.07.2023 (обновлено: 12:39 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/vzryv-1883056061.html
Три взрыва прогремели под Мелитополем
Три взрыва прогремели под Мелитополем - РИА Новости, 09.07.2023
Три взрыва прогремели под Мелитополем
В районе Мелитополя прогремели три взрыва, возможно, это связано с работой системы ПВО, сообщил в Telegram-канале глава общественной организации "Мы вместе с... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:56
2023-07-09T12:39
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В районе Мелитополя прогремели три взрыва, возможно, это связано с работой системы ПВО, сообщил в Telegram-канале глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации — отработала ПВО", — написал он. Официального сообщения от властей и оперативных служб о произошедшем пока нет.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр город Запорожье. С марта этого года столицей региона временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230706/pvo-1882661305.html
мелитополь
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
Три взрыва прогремели под Мелитополем

Рогов сообщил о трех взрывах в Мелитопольском районе Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В районе Мелитополя прогремели три взрыва, возможно, это связано с работой системы ПВО, сообщил в Telegram-канале глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации — отработала ПВО", — написал он.
Официального сообщения от властей и оперативных служб о произошедшем пока нет.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр город Запорожье. С марта этого года столицей региона временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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