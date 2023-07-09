https://ria.ru/20230709/vzryv-1883056061.html

Три взрыва прогремели под Мелитополем

Три взрыва прогремели под Мелитополем - РИА Новости, 09.07.2023

Три взрыва прогремели под Мелитополем

В районе Мелитополя прогремели три взрыва, возможно, это связано с работой системы ПВО, сообщил в Telegram-канале глава общественной организации "Мы вместе с... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:56

2023-07-09T10:56

2023-07-09T12:39

специальная военная операция на украине

мелитополь

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В районе Мелитополя прогремели три взрыва, возможно, это связано с работой системы ПВО, сообщил в Telegram-канале глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации — отработала ПВО", — написал он. Официального сообщения от властей и оперативных служб о произошедшем пока нет.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр город Запорожье. С марта этого года столицей региона временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230706/pvo-1882661305.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, владимир рогов, запорожская область