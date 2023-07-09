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Выборы президента Узбекистана состоялись - РИА Новости, 09.07.2023
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10:24 09.07.2023 (обновлено: 14:00 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/vybory-1883053005.html
Выборы президента Узбекистана состоялись
Выборы президента Узбекистана состоялись - РИА Новости, 09.07.2023
Выборы президента Узбекистана состоялись
Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:24
2023-07-09T14:00
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июл — РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. &quot;По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка&quot;, — сказал Кучкаров.На выборах президента в 2021 году явка на 11:00 местного времени составляла 33,6% избирателей. В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск). По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
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в мире, узбекистан
В мире, Узбекистан
Выборы президента Узбекистана состоялись

Замглавы ЦИК Кучкаров: досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 9 июл — РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане.
«

"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка", — сказал Кучкаров.

На выборах президента в 2021 году явка на 11:00 местного времени составляла 33,6% избирателей.
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск).
По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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