https://ria.ru/20230709/vybory-1883053005.html

Выборы президента Узбекистана состоялись

Выборы президента Узбекистана состоялись - РИА Новости, 09.07.2023

Выборы президента Узбекистана состоялись

Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:24

2023-07-09T10:24

2023-07-09T14:00

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл — РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. "По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка", — сказал Кучкаров.На выборах президента в 2021 году явка на 11:00 местного времени составляла 33,6% избирателей. В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск). По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.

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