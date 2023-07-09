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Выборы президента Узбекистана состоялись
Выборы президента Узбекистана состоялись - РИА Новости, 09.07.2023
Выборы президента Узбекистана состоялись
Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:24
2023-07-09T10:24
2023-07-09T14:00
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июл — РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. "По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка", — сказал Кучкаров.На выборах президента в 2021 году явка на 11:00 местного времени составляла 33,6% избирателей. В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск). По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
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в мире, узбекистан
Выборы президента Узбекистана состоялись
Замглавы ЦИК Кучкаров: досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися
ТАШКЕНТ, 9 июл — РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане.
«
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка", — сказал Кучкаров.
На выборах президента в 2021 году явка на 11:00 местного времени составляла 33,6% избирателей.
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск).
По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
Процедура выборов президента Узбекистана